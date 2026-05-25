Avilés participa en el congreso que marcará el futuro del voluntariado europeo

Avilés reforzará esta semana su presencia en el mapa europeo solidario con su participación en el Congreso de Primavera del Voluntariado, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de mayo en Maia, ciudad portuguesa distinguida como Capital Europea del Voluntariado 2026. La cita reunirá a municipios, entidades y representantes vinculados a la participación ciudadana en un encuentro orientado a compartir experiencias, analizar retos comunes y avanzar en nuevas estrategias europeas para el futuro del sector.

La delegación avilesina, que acudirá invitada por el Centro Europeo del Voluntariado y por la ciudad anfitriona, estará formada por representantes de la Oficina Municipal del Voluntariado y del programa "Europa Aquí", del Servicio de Juventud. Durante el congreso, Avilés participará en reuniones de la EVCCC, la Comunidad Europea de Ciudades Candidatas a Capital Europea del Voluntariado, así como en seminarios, mesas redondas, y visitas de estudio centradas en diferentes proyectos sociales.

La presencia avilesina contará también con una destacada representación joven. Las voluntarias Cindy Palanquet y Ángela Palanquet, participantes habituales en las actividades del Espacio Joven de Avilés, acudirán al encuentro tras haber formado parte del proyecto europeo "iLIVE, Inclusive Learning in Volunteering Experiences". Esta iniciativa se desarrolló el pasado año en Bélgica, Turquía, Albania, Malta, Salamanca y Avilés, con el objetivo de promover experiencias de aprendizaje inclusivo ligadas al voluntariado.

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El congreso estará dedicado este año a analizar los distintos aspectos del Año Internacional del Voluntariado y a preparar la respuesta europea a la "Llamada a la acción por el futuro del Voluntariado". Avilés forma parte desde 2023 de la EVCCC, una red de municipios comprometidos con el impulso de la solidaridad y con el fortalecimiento de las políticas públicas de voluntariado. Esta pertenencia permite a la ciudad participar en espacios de aprendizaje mutuo y consolidar su papel en proyectos europeos innovadores.