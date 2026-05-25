Avilés prepara a vecinos y turistas para vivir el eclipse solar: "Es un fenómeno histórico"

Avilés quiere tener hechos los deberes para el eclipse solar de este verano. La ciudad se prepara para una cita astronómica excepcional, el 12 de agosto, con dos actividades gratuitas impulsadas por el Servicio municipal de Turismo para que vecinos y visitantes sepan qué van a ver, cómo observarlo con seguridad y por qué el concejo será uno de los enclaves privilegiados de Asturias para contemplar el fenómeno.

La primera cita tendrá lugar este miércoles 27 de mayo, a partir de las 19.30 horas, en el Palacio de Valdecarzana, con entrada libre hasta completar aforo. La charla correrá a cargo de Santiago Gándara, director del Observatorio Municipal del Monte Deva, en Gijón, y vicepresidente de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. El experto explicará qué es exactamente un eclipse, qué podrá verse desde Avilés el 12 de agosto y qué recomendaciones conviene seguir para disfrutar del fenómeno sin riesgos.

Raquel Ruíz en la presentación de los actos. / LNE

La segunda actividad será un taller familiar gratuito el viernes 3 de julio, a las 17.00 horas, en el quiosco de la música del parque Ferrera. Pensado para familias con niños y niñas a partir de 6 años, combinará una parte teórica con observación solar en directo. Los participantes conocerán por qué Avilés estará en la línea central de totalidad, en qué condiciones se producirá el eclipse —con casi dos minutos de oscuridad total al atardecer— y cómo funciona el mecanismo entre el Sol, la Tierra y la Luna mediante maquetas.

La concejala de Turismo, Raquel Ruíz, destacó que Avilés parte con una ventaja singular para vivir este acontecimiento. "Somos una ciudad muy privilegiada por nuestra posición en el mapa y queremos organizar actividades que no solo tengan un carácter divulgativo, sino que ayuden a la gente a saber qué va a ver y cómo hacerlo en las mejores condiciones de seguridad", señaló. La edil insistió en que el objetivo es conjugar la expectación con el cuidado del entorno: "Queremos que este evento se viva de una manera sostenible, con el menor impacto negativo posible en nuestro territorio".

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El taller contará con un máximo de 30 plazas, que se asignarán por riguroso orden de inscripción en la Oficina de Turismo, tanto de forma presencial como por teléfono. Durante la sesión, los asistentes podrán observar el Sol con un telescopio con filtro de hidrógeno alfa, fotografiar con sus móviles lo que vean y llevarse una guía práctica con recomendaciones para el 12 de agosto. "Queremos despertar el interés por un fenómeno histórico, que no todo el mundo va a poder volver a ver a lo largo de su vida, y hacer de Avilés una ciudad acogedora desde la que contemplarlo", concluyó Ruíz.