El Consistorio revisará todas las calderas de los edificios municipales

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo un chequeo de las salas de calderas de los colegios públicos y edificios municipales para su puesta a punto y para mejorar su funcionamiento. Con ese objetivo, ha adjudicado un contrato menor a la empresa Eulen, que deberá proceder a su revisión y elaborar una memoria técnica por cada instalación, en la que se incluyan apartados de planos, presupuesto y mediciones y se detallen los trabajos que sea necesario llevar a cabo para su renovación. Entre ellos figuran la sustitución de los grupos generadores y sus elementos de apoyo, kits hidráulicos, bombas, chimeneas, depósitos de acumulación y sistemas de detección y corte de gas, entre otros.

Las instalaciones cumplen las medidas que establecen las revisiones periódicas que se llevan a cabo pero, ahora, el Consistorio avilesino quiere dar un paso más para mejorar su funcionamiento y avanzar en el ahorro energético y la protección del medio ambiente. Son equipos que llevan funcionando tiempo, por lo que, desde los Servicios Técnicos, se ha optado por analizar el estado actual de cada uno de ellos para determinar las necesidades específicas de cada instalación. El contrato se lanzó con un importe máximo de 18.149,99 euros, siendo la oferta de Eulen la más ventajosa de las cuatro empresas a las que se solicitaron propuestas.