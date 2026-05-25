Pablo Basagoiti Brown guía la exposición fotográfica "El contemplanubes" este viernes, en Avilés

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) ha organizado una visita a la exposición fotográfica "El contemplanubes" guiada por su autor, Pablo Basagoiti Brown. Tendrá lugar el próximo viernes, 29 de mayo, a partir de las 19.00 horas. Para participar en ella será necesario inscribirse de forma totalmente gratuita en la Factoría Cultural, bien de forma presencial (Avda. Portugal, 13, de lunes a viernes de 9 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas) o bien a través del teléfono 985 54 86 17.

"El contemplanubes" es una colección de treinta imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico que fueron seleccionadas por el autor de entre todas las que realizó durante un año, cada mañana, casi a la misma hora, casi en el mismo punto, y con toda clase de clima. Para Basagoiti, el mar siempre ha sido una vía de escape a la que recurrir para mirar el horizonte y perderse, especialmente en invierno, en días en los que las aguas se embravecen. El autor retrata un mar convertido en un escenario cambiante, que muta continuamente sus colores y sus luces, no ya de un día para otro, sino casi de segundo en segundo.

Además de las 30 imágenes enmarcadas se expone sobre vitrina una caja de artista hecha a mano (pieza única) que contiene una edición más amplia (45 imágenes) y publicaciones de referencia. Al margen de la visita guiada programada para este viernes 29, la exposición puede visitarse hasta el domingo 31 de mayo, en el horario habitual del CMAE: martes y miércoles de 10.30 a 13.30, de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Este proyecto artístico fue seleccionado por Asturies Cultura en Rede para formar parte de los circuitos expositivos del Principado de Asturias durante 2025 y 2026, siendo el proyecto más valorado por el jurado. Está comisariado por Gretel Piquer Viniegra, doctora en Historia del Arte.