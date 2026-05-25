La rula de Avilés sufre un batacazo en abril: la campaña de la xarda, tras las bajas cifras del puerto

Batacazo en abril. La actividad pesquera del puerto de Avilés registró un importante retroceso tanto en volumen de capturas como en facturación respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos de la lonja reflejan una caída significativa de las descargas y un descenso económico asociado, aunque con comportamientos muy diferentes según las especies.

El volumen total desembarcado pasó de 1.564.148 kilos en abril de 2025 a 742.883 kilos en abril de 2026, lo que supone una reducción de 821.264 kilos, equivalente a un 52,5% menos.

La facturación también sufrió un descenso notable. El valor total comercializado cayó desde 4,19 millones de euros hasta 2,78 millones, es decir, 1,41 millones menos, una reducción aproximada del 33,6%.

La bajada de capturas fue mucho más intensa que la pérdida de ingresos, un comportamiento que se explica por el mayor peso relativo de especies de alto valor económico y por la mejora de precios medios en algunos productos.

La caballa (xarda), que en abril de 2025 fue la gran protagonista del mercado, con 946.065 kilos desembarcados, apenas alcanzó 57.727 kilos en abril de 2026. La caída supera el 93,9%, con una pérdida cercana a 888.000 kilos. Su facturación descendió de 2,16 millones a 239.361 euros, lo que representa una reducción próxima al 89%. El desplome de esta especie explica buena parte de la caída global del puerto.

El de la xarda era un problema anunciado por los pescadores. La costera nació marcada por la incertidumbre y el malestar del sector, que desde el primer día de campaña habló de un “cierre camuflado” ante la escasa cuota asignada y la inviabilidad económica de salir a faenar. En esta costera participan 170 barcos asturianos de los 254 que componen la flota regional y donde están enrolados unos 700 tripulantes.

También se observaron descensos importantes en otras especies relevantes: la sardina/parrocha pasó de 51.195 kilos a 31.947 kilos, un 37,6% menos; el jurel/chicharro cayó desde 80.874 kilos a 20.813 kilos, una reducción del 74,3%; el pixín o rape blanco bajó de 11.774 kilos a 10.245 kilos. No todo fue negativo. El bocarte tampoco se dejó ver en cantidad en Avilés, al contrario que en el vecino puerto pesquero de Gijón.

Algunas especies amortiguaron parcialmente el impacto económico de la caída general. La merluza, segunda especie más relevante por valor, aumentó tanto en capturas como en ingresos. Pasó de 205.667 kilos a 229.430 kilos (un 11,6% más) y elevó su facturación desde 1,02 millones hasta 1,44 millones de euros, un incremento de más del 41%. Además, su precio medio pasó de 4,96 a 6,28 euros por kilo.

Los datos muestran así un escenario de menor actividad extractiva, pero con una composición más orientada hacia especies de mayor valor comercial. Pese a ello, el incremento de precios y el mejor comportamiento de determinadas capturas no logró compensar el fuerte desplome del volumen desembarcado, especialmente por el peso que la caballa tuvo en abril del año anterior.