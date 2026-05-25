El San Agustín tiene la mayor lista de espera en cirugía traumatológica de Asturias: 462 personas llevan en cola más de tres meses

Un paciente del área sanitaria avilesina espera, de media, algo más de cuatro meses para ser operado por el servicio de Traumatología, mientras que uno de Gijón entra en quirófano aproximadamente 20 días antes. El San Agustín es el hospital asturiano con mayor demora para este tipo de intervenciones, según los datos oficiales del Portal de Salud del Principado, una circunstancia que los profesionales achacan a la falta de personal y a el envejecimiento de la población.

En concreto, la demora media para ser intervenido por Traumatología en el complejo de Heros es de 128 días, según los datos oficiales. Esta cifra es sensiblemente inferior a la de Cabueñes, en Gijón, donde se alcanza un promedio de 110 días antes de entrar en el quirófano por esta especialidad, y muy similar a la del HUCA, de Oviedo, que es de 121.

Según los datos de Servicio de Salud del Principado, en el área sanitaria avilesina había a fecha del 30 de abril 1.011 pacientes esperando por una intervención quirúrgica de Traumatología. De ellos, la inmensa mayoría, 811, estaban en la lista de espera estructural, es decir, tienen un diagnóstico y esperan en sus domicilios a recibir una fecha para ser operados. De esos 811 pacientes en la lista de espera estructural, 347 llevan en espera menos de 90. Hay 202 que aguardan la llamada entre 91 y 180 días, y 262 en los que se superan los 180 días.

Estos datos son muy similares a los del hospital gijonés de Cabueñes, con 901 pacientes en lista de espera estructural. En el HUCA, esta cifra se "dispara" a las 1.816 personas. En ambos hospitales, aproximadamente la mitad de los pacientes que forman la lista de espera llevan menos de 90 días de espera.

Si bien, y pese a que los datos de intervenciones en Traumatología no pueden considerarse positivos, sí figuran estadísticas en los números oficiales que invitan a cierto optimismo. Durante el mes de abril, en la lista de espera entraron 155 nuevos pacientes, mientras que salieron 177, lo que supone un balance neto de -22 personas, síntoma de que el esfuerzo del servicio va reduciendo estas colas.

Sobre los porqués de esta situación, los profesionales apuntan hacia la falta de profesionales para afrontar toda la carga de trabajo que asume el servicio y al envejecimiento de la población, uno de los principales factores de riesgo para sufrir cualquier tipo de patología o lesión traumatológica.

Oftalmología, la lista con más pacientes

En total, en el Hospital Universitario San Agustín hay 3.179 pacientes en lista de espera estructural para someterse a una intervención quirúrgica. La demora media en el centro hospitalario es de 81,91 días, y prácticamente dos tercios de los pacientes en cola, 2.039, llevan menos de 90 días a la espera.

El servicio con la lista de espera más larga es Oftalmología, en la que hay 1.185 pacientes. Si bien, destaca que la demora media de la lista es de 62,36 días, una de las más bajas, junto con Dermatología (42,61) y Ginecología (56,56).

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Otro dato que dejan las estadísticas es que, aunque de manera nimia, la listas de espera habían crecido el mes pasado. El balance entre "entradas" y "salidas" fue de +13 pacientes. El mayor crecimiento neto se produjo en Oftalmología, con 75 nuevos pacientes. La mayor reducción fue en la especialidad de Dermatología, restando 47 personas de sus listas de espera.