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Las viviendas de Luanco y La Magdalena se incorporan al catálogo de zonas tensionadas

El Principado cuenta con ocho zonas con mercados residenciales intervenidos para afrontar el encarecimiento de los alquileres

La playa de Luanco, en una imagen de archivo

La playa de Luanco, en una imagen de archivo / R. S.

S. F.

Avilés

Asturias contará con dos nuevas zonas de mercado residencial tensionado. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), dio cuenta este lunes al Consejo de Gobierno de la inclusión de Luanco, en el concejo de Gozón, y del barrio de La Magdalena, en Avilés, en esta catalogación prevista en la legislación estatal de vivienda. La entrada en vigor de la medida queda ahora pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y el Boletín Oficial del Estado.

Con estas dos incorporaciones, ya son ocho las áreas asturianas que disponen de esta consideración que permite a la administración pública intervenir en aquellos territorios donde el acceso a la vivienda presenta especiales dificultades. Es el caso de Llanes y Nueva, en el concejo de Llanes; Arenas y Poo, en Cabrales; y de los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena.

La declaración tendrá una duración inicial de tres años, aunque podrá ser prorrogada, y permitirá activar distintas medidas contempladas en la normativa vigente para corregir desequilibrios en el mercado de la vivienda. Entre ellas figuran la contención de los precios del alquiler, la movilización de viviendas vacías o infrautilizadas y el impulso de políticas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda habitual, especialmente para los colectivos con mayores dificultades.

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Según el Ejecutivo autonómico, estas decisiones suponen un primer paso en la utilización de los instrumentos previstos para afrontar la tensión detectada en determinados mercados residenciales dentro de Asturias. La medida busca dar respuesta a un problema creciente vinculado al encarecimiento del alquiler y a la dificultad para acceder a una vivienda en algunos núcleos urbanos y turísticos del Principado, donde la presión de la demanda y la limitada oferta residencial han intensificado las dificultades de acceso a la vivienda.

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