Avilés se convertirá durante cien días en capital cultural de la reflexión industrial y climática

Avilés se convertirá durante cien días en un gran laboratorio cultural sobre la crisis climática, la industria y el territorio. La primera edición de la "Bienal Climática: arte, industria y territorio", que se celebrará del 12 de junio al 20 de septiembre, desplegará un programa con más de 40 artistas y colectivos nacionales e internacionales, 13 espacios expositivos y más de 60 actividades repartidas por la ciudad. La cita nace con vocación de situar a Asturias en el mapa del debate contemporáneo sobre la transición ecológica y las nuevas formas de convivencia cultural.

La programación, comisariada por Amanda Masha Caminals, se articula en torno a tres grandes ejes: Estación Meteo, centrado en nuevas formas de observar y comunicar lo atmosférico; Industrias Presentes, dedicado a los imaginarios de la transición industrial y energética; y Duelos y Júbilos, que aborda la dimensión emocional, espiritual y social de las transformaciones actuales. Entre los nombres participantes figuran Lawrence Abu Hamdan, Gabriela Bettini, Carolina Caycedo, Agnes Essonti, Naiza Khan, Otobong Nkanga, Amanda Piña, Mario Santamaría o Rotor Studio, entre otros creadores.

La Bienal combinará obras históricas, piezas cedidas por instituciones y colecciones, trabajos en proceso y 14 nuevas producciones concebidas específicamente para esta edición. Uno de sus pilares será la Colección Estatal de Arte y Clima, impulsada por el MITECO y el Ministerio de Cultura, que podrá visitarse en el Centro Niemeyer. A ello se suma el programa de residencias ACTS —Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad—, desarrollado junto a entidades como AEMET, CIUDEN y la Factoría Cultural de Avilés.

La ciudad será, además, parte esencial del relato. La Bienal se extenderá por enclaves como los palacios de Camposagrado y Valdecarzana, La Grapa, La Curtidora, el Campus de España de la Universidad ArcelorMittal, el Centro Niemeyer, el Espacio Portus, el CMAE, la Biblioteca de La Luz, La Noria, la Escuela de Artes y Oficios y la Factoría Cultural.

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El programa público, dirigido por Atelier itd y la Asociación El Día Después, incluirá derivas urbanas, talleres, laboratorios ciudadanos, cine, radio, debates y acciones comunitarias. Con propuestas como “Gigantes de acero”, “Nube Móvil” o “Florecimiento”, la Bienal aspira a convertir Avilés en un espacio de diálogo sobre clima, industria, memoria y vida cotidiana.