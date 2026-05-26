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Avilés se convertirá durante cien días en capital cultural de la reflexión industrial y climática

Más de cuarenta creadores, trece sedes y sesenta propuestas articulan una programación sobre transición ecológica, memoria obrera y participación ciudadana

Vista aérea del Puerto de Avilés.

Vista aérea del Puerto de Avilés.

Pelayo Méndez

Avilés

Avilés se convertirá durante cien días en un gran laboratorio cultural sobre la crisis climática, la industria y el territorio. La primera edición de la "Bienal Climática: arte, industria y territorio", que se celebrará del 12 de junio al 20 de septiembre, desplegará un programa con más de 40 artistas y colectivos nacionales e internacionales, 13 espacios expositivos y más de 60 actividades repartidas por la ciudad. La cita nace con vocación de situar a Asturias en el mapa del debate contemporáneo sobre la transición ecológica y las nuevas formas de convivencia cultural.

La programación, comisariada por Amanda Masha Caminals, se articula en torno a tres grandes ejes: Estación Meteo, centrado en nuevas formas de observar y comunicar lo atmosférico; Industrias Presentes, dedicado a los imaginarios de la transición industrial y energética; y Duelos y Júbilos, que aborda la dimensión emocional, espiritual y social de las transformaciones actuales. Entre los nombres participantes figuran Lawrence Abu Hamdan, Gabriela Bettini, Carolina Caycedo, Agnes Essonti, Naiza Khan, Otobong Nkanga, Amanda Piña, Mario Santamaría o Rotor Studio, entre otros creadores.

La Bienal combinará obras históricas, piezas cedidas por instituciones y colecciones, trabajos en proceso y 14 nuevas producciones concebidas específicamente para esta edición. Uno de sus pilares será la Colección Estatal de Arte y Clima, impulsada por el MITECO y el Ministerio de Cultura, que podrá visitarse en el Centro Niemeyer. A ello se suma el programa de residencias ACTS —Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad—, desarrollado junto a entidades como AEMET, CIUDEN y la Factoría Cultural de Avilés.

La ciudad será, además, parte esencial del relato. La Bienal se extenderá por enclaves como los palacios de Camposagrado y Valdecarzana, La Grapa, La Curtidora, el Campus de España de la Universidad ArcelorMittal, el Centro Niemeyer, el Espacio Portus, el CMAE, la Biblioteca de La Luz, La Noria, la Escuela de Artes y Oficios y la Factoría Cultural.

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El programa público, dirigido por Atelier itd y la Asociación El Día Después, incluirá derivas urbanas, talleres, laboratorios ciudadanos, cine, radio, debates y acciones comunitarias. Con propuestas como “Gigantes de acero”, “Nube Móvil” o “Florecimiento”, la Bienal aspira a convertir Avilés en un espacio de diálogo sobre clima, industria, memoria y vida cotidiana.

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