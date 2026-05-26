El Ayuntamiento de Avilés, "inquieto" ante la "crisis del cajero"

Poco a poco, las calles de los barrios de Avilés están perdiendo un servicio fundamental para sus vecinos: los cajeros. Diferentes asociaciones vecinales de la ciudad manifestaron, a través de LA NUEVA ESPAÑA, su preocupación ante este fenómeno, que obliga a que gente mayor y con problemas de movilidad tenga que desplazarse al centro para poder hacer gestiones bancarias. El Ayuntamiento de Avilés, además, reconoce estar inquieto con esta problemática. “Estamos en contacto con las diferentes entidades bancarias para manifestarles nuestra inquietud por el cierre de las sucursales bancarias y los cajeros en distintas zonas de la ciudad, por las dificultades que esto implica para que la ciudadanía pueda acceder a un servicio básico como lo es realizar gestiones con el banco”, reconocen desde el Consistorio.

“El objetivo del Ayuntamiento es que la ciudadanía pueda acceder a los servicios fundamentales en todo el territorio”, aseguran desde el Ayuntamiento, que pone como ejemplo el desarrollo del Plan de Barrios como medida para lograr dicho objetivo. “Queremos acercar a la ciudadanía las actividades, la cultura, el deporte, los equipamientos públicos y los servicios”, subrayan.

Avilés se inquieta por el cierre de cajeros en los barrios

Gema García, secretaria de la asociación vecinal Santo Domingo de Miranda, asegura que el cierre de la única oficina del barrio ha sido “un gran perjuicio para nuestros vecinos”. “Teníamos una sucursal al lado y ahora ni eso. Nos fastidia mucho”, apunta. Hasta hace unas semanas, junto a la plaza de Santa Ana, había una oficina de Unicaja, pero ahora luce un cartel que redirige a sus clientes a la calle Alonso Ojeda. Desde la entidad se ha trasladado a los clientes que el cierre no es definitivo, pero los vecinos se temen lo peor. “Íbamos al Pozón a hacer las gestiones, pero ahora también la han cerrado”, lamenta.

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Precisamente en Villalegre también arrecian las quejas por esta situación. Allí está la única oficina que aún se mantiene abierta en el sur de la ciudad. “Cierra la del Pozón, en Las Vegas también van a quitar el personal… Parece que quieren centralizarlo todo”, señala Patricia Leyva, presidenta vecinal, que, además, vaticina que “la oficina que queda abierta tendrá que atender a mucha más gente, por lo que cuando vayas a ella tardarás mucho más”. “Confío en que este fenómeno pare de una vez”, desea.