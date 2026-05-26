Los barrios de Avilés promueven un frente común contra la "crisis del cajero": "Es una vergüenza que cierren tantas sucursales"

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo”, dice Alejandra Ferrero, presidenta de la asociación de vecinos del Alto del Vidriero. Sus palabras resumen el sentir de los vecinos de los barrios avilesinos ante un fenómeno que llevan sufriendo desde hace unos años y que limita su calidad de vidad: el cierre de las sucursales bancarias y cajeros en sus calles. Durante el último lustro, las clausuras han sido un goteo constante, pero los recientes cierres de las sucursales de Miranda y Santa Apolonia ha colmado la paciencia de los vecinos, que han decidido promover un "frente" contra el cierre de oficinas bancarias: ya están recogiendo firmas para poner coto a una dinámica que afecta singularmente a los residentes en el extrarradio, que ahora se ven obligados a desplazarse al centro para efectuar gestiones o poder retirar dinero.

“Nosotros teníamos una oficina en La Rocica, pero ahora ni eso. Es vergonzoso”, carga Ferrero, que destaca la importancia de tener servicios bancarios en los barrios, ya que “hay mucha gente vulnerable y dependiente que no tiene un triste cajero cerca”. “Debería existir un mecanismo que obligue a tener estos servicios si hay un cierto número de vecinos”, señala la avilesina.

Los barrios de Avilés plantan cara al cierre de bancos y cajeros

Gema García, secretaria de la asociación vecinal Santo Domingo de Miranda, asegura que el cierre de la única oficina del barrio ha sido “un gran perjuicio para nuestros vecinos”. “Teníamos una sucursal al lado, y ahora ni eso. Nos fastidia mucho”, apunta. Hasta hace unos semanas, junto a la plaza de Santa Ana había una oficina de Unicaja, pero ahora luce un cartel que redirige a sus clientes a la calle Alonso Ojeda. Desde la entidad se ha trasladado a los clientes que el cierre no es definitivo, pero los vecinos se temen lo peor. “Íbamos al Pozón a hacer las gestiones, pero ahora también la han cerrado”, lamenta.

Precisamente en Villalegre también arrecian las quejas por esta situación. Allí está la única oficina que aún se mantiene abierta en el sur de la ciudad. “Cierra la del Pozón, en Las Vegas también van a quitar el personal… Parece que quieren centralizarlo todo”, señala Patricia Leyva, presidenta vecinal, que, además, vaticina que “la oficina que queda abierta tendrá que atender a mucha más gente, por lo que cuando vayas a ella tardarás mucho más”. “Confío en que este fenómeno pare de una vez”, desea.

El sur de Avilés teme quedarse sin servicios bancarios

En otro punto de Avilés, El Quirinal, también ocurre este fenómeno. En los últimos dos años han cerrado al menos cuatro oficinas en sus calles de este céntrico barrio. “Es algo que me preocupa mucho. Creo que es algo similar a lo que está ocurriendo con el comercio, todo está cerrando. Vamos a tener que ir a Oviedo y Gijón a comprar y a sacar dinero”, apunta María Antonia Rodríguez, presidenta vecinal, que destaca que, aunque tienen una oficina de Caja Rural cerca, “para algunos vecinos está algo lejos”.

Mientras en unos barrios ven cómo poco a poco empiezan a quedarse sin servicios bancarios de calidad en sus calles, hay otras zonas donde, directamente, nunca han podido gozar de ellos. “Aquí, por no tener, no tenemos ni farmacia”, lamenta María de la Paz González, presidenta de la asociación de vecinos La Atalaya de San Cristóbal. Lo mismo ocurre en Valliniello. “Es algo que nos afecta duramente. Cada vez estamos peor. Estamos abandonados. Es un problema que afecta mucho a la gente mayor, a la que se le obliga a desplazarse para poder sacar dinero”, apunta Alberto Velasco, presidente del ente vecinal.

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Otras zonas, como Jardín de Cantos o El Nodo, reconocen estar ya acostumbradas a tener que desplazarse al centro para hacer gestiones. “Muchos vecinos iban al Banesto de Emile Robin, otros a la Rural de la Cámara arriba y otros al Cajastur también de la Cámara”, señala Sergio Sanzo, de Jardín de Cantos, mientras que José Luis Rodríguez, del Nodo, indica que “apañamos bien porque no estamos muy lejos del centro”.