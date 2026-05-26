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El Concierto de Primavera de la Banda de Música de Avilés estrena al nuevo director en el parque de Ferrera entre Piratas del Caribe, Cinema Paradiso y pasodobles

La formación presenta a Pablo Camblor en su primer concierto al frente con un repertorio que combina grandes bandas sonoras, éxitos pop y piezas tradicionales

Público en el Concierto de Primavera de la Banda de Música de Avilés en el quiosco del parque de Ferrera en una imagen de archivo.

Público en el Concierto de Primavera de la Banda de Música de Avilés en el quiosco del parque de Ferrera en una imagen de archivo.

M. O.

Desde bandas sonoras mundialmente conocidas como "Piratas del Caribe" o "Cinema Paradiso", hasta pasodobles taurinos como "El tío caniyitas" pasando por títulos pop reconocidos de los 2010 como "Havana" de Camila Cabello. Todos estos temas se podrán escuchar en el tradicional Concierto de Primavera de la Banda de Música de Avilés, que, como novedad, presentará al nuevo director de la formación, el profesor y músico ovetense Pablo Camblor.

Será a las 12.30 horas el próximo domingo 31 de mayo, en el quiosco de la música del parque de Ferrera. Una cita en la que Camblor se estrena con la promesa de "desarrollar un proyecto personal que dé como resultado un espectáculo de calidad, atractivo para todos los públicos y gustos en cada uno de los actos en los que participe la Banda de Música de Avilés".

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Además, el público asistente podrá escuchar en directo "Free world fantasy", de Jacob de Haan; "Gonna fly now", de Rocky; y "Abba Gold", de Ron Sebregts.

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