Juan Merediz relata en Luanco su récord en la Ruta del Descubrimiento
El navegante ofrecerá una conferencia en el Museo Marítimo de Asturias sobre la travesía Cádiz-Bahamas a bordo del "Xana Fundación"
El navegante Juan Merediz ofrecerá mañana miércoles, día 27, a las 19.00 horas, una conferencia en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, organizada por la Asociación de Amigos del Museo. Bajo el título "Cómo batimos el récord de la Regata Ruta del Descubrimiento", el marino relatará la travesía realizada entre Cádiz y Bahamas a bordo del velero "Xana Fundación", con el que logró una marca destacada en una de las rutas oceánicas de mayor simbolismo histórico.
El acto tendrá también un componente institucional y de memoria marítima. Al término de la charla, Merediz hará entrega al Museo de una bandera del Ayuntamiento de San Agustín de la Florida, gesto vinculado al recuerdo del marino asturiano Pedro Menéndez de Avilés, fundador de aquella ciudad norteamericana. La Asociación de Amigos del Museo aprovechará la ocasión para rendir homenaje al navegante, en una ceremonia que unirá deporte, historia naval y reconocimiento a la tradición marinera asturiana.
La cita supone, además, un reencuentro de Merediz con el Museo Marítimo de Asturias, donde ya fue homenajeado en marzo de 1996 junto al resto de la tripulación del barco "El Gaitero", vencedor del Gran Prix del Atlántico. En aquella ocasión compartió reconocimiento con Cuco Gómez, Joaquín García Morán, Alfredo García Morán y el armador José Cardín, protagonistas de otra página sobresaliente de la vela oceánica asturiana.
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