La Magdalena busca nuevo líder vecinal: Gianluca Limatola dejará de ser el presidente

Posibles cambios en la asociación vecinal de La Magdalena-El Polígono-La Grandiella. Gianluca Limatola, presidente de la entidad desde 2023, tiene decidido dar un paso al lado y abandonará la junta directiva. Ahora, la entidad busca un nuevo grupo de vecinos que quiera liderar el ente, que resurgió de sus cenizas en 2021 de la mano de Manuel García.

Gianluca Limatola asumió la presidencia de la asociación vecinal de La Magdalena-El Polígono-La Grandiella en septiembre de 2023, cogiendo el testigo de, precisamente Manuel García. Cerca de tres años después de dar dicho paso al frente, ha decidido dejar de ejercer dicha función para propiciar una renovación dentro de la junta directiva. El italiano, que lleva años residiendo en Avilés, ¡ya formó parte de la primera directiva, en aquel momento ejerciendo como secretario.

Gianluca Limatola deja la presidencia vecinal

Ahora se busca un nuevo equipo que quiera dirigir la asociación, que durante los últimos años ha destacado por tener una gran actividad. La gran joya de la corona de su programación son sus Fiestas de la Convivencia, que, a finales de junio, se celebran en el barrio. Durante los tres días que duran los festejos se suelen organizar juegos tradicionales, actuaciones musicales y hasta un festival de talentos. Además, se realiza una comida entre todos los vecinos que suele contar con un número alto de participantes.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que, antes de la llegada del equipo dirigido por García y, posteriormente, por Limatola, la asociación vecinal de La Magdalena-El Polígono-La Grandiella había desaparecido tras el último mandato de Pedro Majada.