Una de las mejores orquesta de España vuelve a la comarca de Avilés

Las fiestas de Antromero, una de las que mejor cartel tienen en la comarca de Avilés, vuelven a apostar por una programación ambiciosa. El pueblo gozoniego contará, el próximo 28 de junio, con la orquesta Panorama, una de las más reputadas de todo el país, para amenizar sus fiestas populares. No es la primera vez que la agrupación gallega pasa por la zona, ya que el año pasado también actuó en el mismo sitio.

Las fiestas de Antromero son unas de las más potentes de la comarca de Avilés. Este año aún no se ha desvelado su cartel, pero en la pasada edición contó con las actuaciones de grupos como Tekila, Cuarta Calle o Waykas.

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Además, la comisión de festejos lleva dos años con medidas “antibotellón”. Para ello, se llevarán a cabo controles en los accesos para impedir la entrada al recinto festivo con bebidas alcohólicas. Días atrás, la comisión anunció en sus redes sociales que la medida “no es un capricho”, sino “una decisión responsable para garantizar la seguridad, el respeto y el buen ambiente que nos caracteriza”.