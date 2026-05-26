La música medieval y la tradición asturiana cobran vida en la iglesia de Miranda gracias a los alumnos del Luisa de Marillac: "Aquí ponen de manifiesto su trabajo"

Piezas de la tradición asturiana de los siglos XVII y XVIII, del Códice de las Huelgas y partituras del llibre Vermell del monasterio de Montserrat. Ese fue el repertorio cantado por 22 alumnos del colegio Santa Luisa de Marillac de Miranda en un concierto que sirvió "para poner en práctica todo lo que aprendieron a lo largo del curso". El compositor, musicólogo y profesor de la asignatura, Carlos José Martínez, fue el encargado de dirigir el espectáculo en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Miranda: "Todos encuentran una finalidad útil en lo que se les enseñó este año".

Los conciertos no son algo nuevo, se llevan celebrando dos años. Participaron estudiantes de entre 1º y 4º de la ESO en una edición especial: "Contamos con la participación de la Schola Cantorum Marillac y el referente folclórico de los Xustos, una de las formaciones más laureadas y antiguas de nuestra región". El instrumento principal de los alumnos y alumnas fueron sus voces, aunque acompañadas de la percusión de panderetas, crótalos y botellas de anís, entre otros. "Utilizamos estos instrumentos porque, casualmente,m son los que se utilizaban en los monasterios y forman parte de la tradición asturiana", admite.

Se trata del colofón del tercer trimestre, una muestra del trabajo organizado durante los últimos meses en Música. Sobre todo, en la parte que tiene que ver con "la música tradicional asturiana partiendo de los orígenes de las músicas ibéricas de los siglos XII y XIV", cuenta Martínez.

El objetivo principal de la actividad fue "enseñar que las artes en general y la música en particular pueden jugar un papel determinante para alimentar el interés y abrir el corazón de los más jóvenes", explica. Asimismo, buscaron enseñar los beneficios de "la enseñanza horizontal": "Amplifica el desarrollo cognitivo y la sensibilidad de nuestros jóvenes que se acercan a repertorios desconocidos, pudiendo enfrentarse al público y así poner de manifiesto el trabajo de todo el curso académico".

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Desde el "Laudemus Virginem" al "Ramu de la Madalena", los alumnos del colegio Santa Luisa de Marillac de Miranda demostraron sus conocimientos adquiridos "que incluso van más allá de lo que está expuesto en nuestro programa escolar", concluye el profesor.