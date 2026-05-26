El primer bonito del norte se hace de rogar: la rula avilesina aguarda para la subasta del "campanu del mar"

El bonito del norte está perezoso. O eso parece de acuerdo al trajín de los barcos que hace ya veinte días pusieron rumbo a las Azores en busca del preciado manjar de verano. En la rula avilesina, principal plaza bonitera del Principado y donde se celebra desde hace años la primera venta de la costera, no saben cuándo regresarán a puerto. Y, de hacerlo, si lo harán con las bodegas llenas o no.

El año pasado por estas fechas la costera ya estaba estrenada y había ejemplares en las pescaderías. Fue Enrique Zabaleta, patrón del “Goinkale”, el primero en descargar bonitos en Avilés. Era un 12 de mayo. Entonces se pagó el kilo a 120,2 euros el precio del “campanu” del mar, que es el primer bonito de la temporada.

La de 2025 fue la mejor costera de bonito del norte de los últimos diez años, pese a que el sector decidió dar por terminada la campaña en octubre aún con cuota disponible. La razón que esgrimieron entonces: las capturas se localizaban ya lejos del Cantábrico, con alguna excepción en el Golfo de Vizcaya, y predominaban los llamados "monos", bonitos de hasta tres kilos de peso.

De cómo será esta costera nadie se atreve a pronunciarse. Por el momento, el bonito del norte aún está lejos, lo que supone mareas de varios días con el consiguiente coste económico, especialmente de gasoil y víveres para la tripulación. Más aún, la del bonito suele ser un "salvavidas" para la flota, especialmente cuando cojean otras campañas, como es este año la de la xarda (caballa). De ahí que en los puertos se espere la descarga de los primeros ejemplares como agua de mayo.

Cambio climático

Un estudio científico señalaba que el cambio climático alejará hacia el Polo el bonito del norte. Este alejamiento hará que las flotas cantábricas que se dedican a su captura y venta en los mercados de España tengan que viajar cada vez más lejos para poder pescarlos y llevarlos hasta las mesas de los consumidores.

Así lo vaticinaba un estudio científico sobre la distribución y abundancia de seis especies de atunes debido al impacto del cambio climático en las aguas de los océanos, liderado por el instituto tecnológico alimentario vasco Azti y publicado allá por 2019 en la prestigiosa revista científica Global Change Biology.

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Por el momento, la flota ronda las Azores, punto de salida anual de la carrera por el "campanu" de la mar. La meta: la Nueva Rula de Avilés.