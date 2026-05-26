La puesta en marcha del horno alto "B" de Arcelor "salva" la actividad de la industria auxiliar: "Habrá trabajo, al menos, hasta final de año"

“Habrá tarea en Arcelor. Por lo menos hasta final de año”, confirman en la industria auxiliar. El rearranque del horno alto "B" de Arcelor trae buenos vinos al sector del montaje. Profesionales del sector señalan que la puesta en marcha de la instalación va a hacer que la actividad vaya aumentando progresivamente en otras secciones como laminación y hoja de lata. “Si la cabecera vuelve a verter, aguas abajo no tardará en notarse”, señalan

El horno alto "B" se averió en septiembre de 2025 y no fue hasta este mes de mayo cuando la multinacional logró reactivarlo. “Este fin de semana pasado empezamos a ver mucha tarea en la acería LD-III”, señalan los trabajadores de la industria del montaje consultados, sobre lo que es un síntoma de recuperación de la instalación. “En unos días, a comienzos de mes, todo tiene que volver a su seno”, vaticinan.

Sin embargo, no todo lo que sucede en Arcelor depende de cómo vayan los hornos altos. Los trabajadores de la industria auxiliar asturiana consideran fundamental que se termine de arreglar un motor averiado del Tren de Bandas en Caliente (TBC): el que permite laminar el acero con mayor fineza, para garantizar el tajo en la multinacional.

Falta de personal

Los buenos vientos que llegan a las empresas auxiliares, sin embargo, llegan a trompicones a las plantillas. “Hay tarea, pero no hay nuevas contrataciones”, se lamentan. Y no las hay porque la política de ajuste de gastos es la que impera entre la empresa principal, ArcelorMittal, y las subcontratas. Más tarea, contratos más cortos, menores contrataciones, es la política empresarial de la multinacional del acero, señalan, que obliga a las compañías buscar trabajadores polivalentes, por un lado, y a sacar el trabajo adelante a base de horas extraordinarias, por el otro. “Amortizan puestos de trabajo, pero no el calendario laboral. Hay más tarea que gente”, resumen.

Hasta hace apenas unos pocos años, los veranos eran tiempos de contratación de eventuales en la industria auxiliar: para cubrir vacaciones, por un lado, pero también para atender las paradas programadas de los talleres de Arcelor —todas se hacían en fechas coincidentes—. Esto ha cambiado.

El tajo mayor está en la construcción de la acería eléctrica de Veriña. Hasta la fecha eran una veintena los trabajadores de Daorje contratados para hacer la obra. En pocos días se duplicará el personal destinado a la zona. Lo previsto era haber terminado el trabajo en julio, pero ha cambiado la fecha de entrega a septiembre y octubre.

Se da la circunstancia de que el sector del montaje cuenta con convenio colectivo nuevo desde hace unos pocos días (subida salarial de un 10,6% de aquí a 2028, una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC que marque el final de cada ejercicio, sin ningún tope, y con su reflejo en la actualización de las tablas salariales y el pago de atrasos.)