¡Un Rito del Beso de récord! Yaiza Perancho y Jesús Pintos pulverizan todas las marcas en el tradicional acto de las fiestas de Villalegre, en Avilés

¡157 besos! Yaiza Perancho y Jesús Pintos pulverizaron este martes todos los récords en el tradicional Rito del Beso de Avilés. El acto, que supone el punto final a las fiestas del Puchero de Villalegre, congregó a cientos de espectadores que corearon los picos entre la pareja, que reconoció que iba “decidida” a superar la anterior marca, registrada en 2018. “Había que superar el récord. Se nos ha hecho un poco largo, pero ha estado muy bien”, confesaban ambos tras cinco minutos de puro amor.

“Es una tradición muy bonita y, de cara a los recuerdos familiares, va a ser única”, apunta Pintos, gallego de nacimiento pero residente en Avilés. Este rito, además, supone un paso en una relación que tiene por delante grandes retos. “Nuestro plan era casarnos este año, pero vamos a esperar”, comenta, mirando la barriga de embarazada de Perancho. “Esperemos que todo salga bien y que, o a principios del año que viene o al final del verano, podamos hacerlo”, subraya ella.

Avilés. Ermita de La Luz. Rito del beso. / Miki López / LNE

Yaiza Perancho y Jesús Pintos baten el récord del Rito del Beso

Esta tradición, que se celebra de forma ininterrumpida desde 1989 —solo se canceló en 2020 por la pandemia—, consiste en romper un tarro contra el crucero ubicado frente a la iglesia. Tras contar los fragmentos resultantes, la pareja debe darse tantos besos como pedazos encuentren. A este acto, además, hizo referencia Armando Palacio Valdés en su novela “El cuarto poder”.

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Antes del tradicional acto que cierra las fiestas de Villalegre tuvo lugar la ceremonia religiosa. Aunque los párrocos aseguraron que sería una misa corta debido a las altas temperaturas, finalmente se alargó durante cerca de una hora. Sergio Andrés Santa, párroco de la Unidad Pastoral de Villalegre y La Luz, debutó en esta fiesta, aunque el encargado de presidir la eucaristía fue David Álvarez Rodríguez, del arciprestazgo de Covadonga. También asistieron el arcipreste David Cuenca, el párroco de Las Vegas y dos diáconos. Entre el público, el objeto más utilizado fueron los paraguas, para poder tener algo de sombra ante el fuerte sol que acompañó a toda la jornada.