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Saturna, grupo de rock catalán, cerrará el ciclo de conciertos de primavera de la Factoría Cultural de Avilés

Las localidades para el concierto, que se celebrará el próximo cinco de junio, continúan a la venta al precio de 13,60 euros

La banda &quot;Restos&quot; de Austin abre un nuevo ciclo del Factoría Sound

La banda "Restos" de Austin abre un nuevo ciclo del Factoría Sound

Pelayo Méndez

Avilés

Saturna pondrá el broche final el próximo viernes 5 de junio al ciclo Factoría Sound, una programación de primavera que encara su última cita con una notable respuesta del público. Tras colgar el cartel de vendido en los tres primeros conciertos, la Factoría Cultural afronta esta última actuación con apenas entradas disponibles, lo que confirma el buen momento del ciclo y el interés despertado por una propuesta que ha ido consolidando su espacio dentro de la agenda musical de Avilés.

Las localidades para el concierto continúan a la venta al precio de 13,60 euros, más gastos de gestión, en venta anticipada. El día de la actuación, siempre que aún queden entradas disponibles, podrán adquirirse en la taquilla de la Factoría Cultural por 16 euros. Los canales habilitados son los habituales: la taquilla de la Casa de Cultura, los cajeros de Unicaja y las diferentes páginas web.

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Saturna es una banda de rock de Barcelona con más de diez años de trayectoria. Su música mezcla sonidos del hard rock, el heavy rock clásico y el rock psicodélico, con canciones pensadas especialmente para el directo. El grupo publicó en 2023 el disco "The Reset", con el que ganó visibilidad dentro y fuera de España. Desde entonces ha actuado en festivales como Resurrection Fest, Kristonfest y Mount Desert Rock. En 2026, tiene previsto publicar un nuevo álbum de estudio y volver a Estados Unidos para una segunda gira.

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