Un sello personalizado para celebrar el medio siglo de vida del Hospital San Agustín de Avilés
Correos instalará una estafeta postal especial de 17.00 a 20.00 horas para adquirir el sello y estampar el matasellos conmemorativo en la oficina de La Merced
El Grupo Filatélico Avilesino pondrá este martes en circulación un sello personalizado y un matasellos especial conmemorativo con motivo del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín, una efeméride que la entidad ha querido incorporar al calendario filatélico local como reconocimiento a medio siglo de historia sanitaria en Avilés y su comarca. La iniciativa suma así el lenguaje del coleccionismo postal a los actos de recuerdo de un centro que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de avilesinos.
El diseño de ambos efectos postales lleva la firma de José Ramón Rumoroso, con la colaboración de la Dirección de Filatelia de Madrid. Tanto el sello como el matasellos han sido concebidos para dejar constancia de la vinculación del hospital con la ciudad y para convertir esta conmemoración en una pieza de interés para coleccionistas, trabajadores del centro sanitario y vecinos que deseen conservar un recuerdo de la celebración.
La puesta en circulación tendrá lugar en la oficina de Correos de la plaza de La Merced, donde se instalará una estafeta postal especial en horario de 17.00 a 20.00 horas. Durante ese tramo, los interesados podrán adquirir el sello personalizado y estampar el matasellos conmemorativo, en una jornada que une patrimonio postal y reconocimiento institucional al Hospital Universitario San Agustín en su medio siglo de servicio.
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