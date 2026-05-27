Avilés desfila por un comercio sin barreras

La inclusión se sube a la pasarela en Avilés. El Palacio de Camposagrado acogerá este jueves, 28 de mayo, a las 17.00 horas, la octava edición del Día de Avilés hacia la Inclusión, una cita organizada por la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Avilés y Comarca (DIFAC) en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés. La jornada tendrá como eje un "desfile de moda inclusivo" protagonizado por integrantes del Consejo de Infancia y Adolescencia, que no solo desfilarán —algunos en silla de ruedas—, sino que también presentarán el acto.

La iniciativa busca poner el foco en la necesidad de avanzar hacia un comercio inclusivo, accesible para todas las personas. Desde DIFAC recuerdan que las personas con discapacidad son también grandes consumidoras de productos y servicios, aunque con frecuencia no se las tenga en cuenta como público objetivo. Por ello, reivindican espacios comerciales "libres de obstáculos", un "etiquetado accesible" y entornos pensados para garantizar la igualdad. "Las personas no tienen discapacidad, la tiene el entorno", resumen desde la organización.

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DIFAC lleva ocho años trabajando con el grupo de participación infantil y juvenil del Ayuntamiento de Avilés en la eliminación de barreras físicas, sociales y deportivas. Al acto está prevista la asistencia de la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, y colaboran la ortopedia Poliortos, comercios locales como Modas Letizia y Complementos Gardenia, además de la Escuela de Arte del Palacio de Camposagrado, que cede sus instalaciones para la celebración.