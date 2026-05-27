Avilés eleva un 30% las ayudas de Participación e incorpora una nueva línea para voluntariado

Casi un 30% más de presupuesto y una nueva línea específica para proyectos de voluntariado. El Ayuntamiento de Avilés abre una nueva convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana y Voluntariado, cuyo extracto publica este miércoles el BOPA y cuyo plazo de solicitud estará abierto entre el 28 de mayo y el 29 de junio. La convocatoria, que deberá tramitarse a través de la Sede Electrónica municipal, está dirigida a entidades que desarrollen su actividad en el ámbito de la participación ciudadana, el asociacionismo vecinal y el voluntariado.

La principal novedad es el incremento de la dotación económica, que pasa de 58.000 a 75.000 euros, casi un 30% más que en el ejercicio anterior. Este aumento permite incorporar una nueva Línea 4, dotada con 10.000 euros, destinada a financiar proyectos de entidades de voluntariado más allá de las actuaciones centradas en personas mayores en riesgo de soledad no deseada, incorporadas ya en la convocatoria de 2025.

La convocatoria mantiene, no obstante, dos líneas específicas contra la soledad no deseada. La Línea 2, con 10.000 euros, se dirige a asociaciones y federaciones vecinales que impulsen redes de apoyo, actividades comunitarias y acompañamiento afectivo o emocional a personas mayores. La Línea 3, dotada con 5.000 euros, financiará proyectos similares promovidos por entidades de voluntariado, con especial atención a la detección, prevención y acompañamiento de personas mayores en situación de aislamiento.

También se refuerzan las líneas tradicionales del área de Participación Ciudadana. La Línea 0, destinada a proyectos de cohesión social, aumenta de 10.000 a 15.000 euros y subvencionará iniciativas conjuntas de dos o más entidades que respondan a necesidades concretas en barrios o zonas del municipio, con una ayuda máxima de 3.000 euros por proyecto. Por su parte, la Línea 1, orientada al mantenimiento de entidades vecinales, crece de 33.000 a 35.000 euros y permitirá solicitar hasta 4.000 euros para gastos de funcionamiento, publicidad, reuniones, conferencias o actividades populares no cubiertas por otras convocatorias.

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La nueva línea dedicada al voluntariado busca potenciar proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, promuevan la participación social y fomenten la sensibilización en torno al voluntariado formal. Las entidades podrán optar a ayudas de hasta 2.000 euros por proyecto, tanto en esta nueva modalidad como en la línea específica vinculada a la soledad no deseada, consolidando así el peso del tejido asociativo y de las organizaciones solidarias en las políticas municipales de participación.