Avilés pierde el "campanu" del mar: el primero bonito del verano se subasta en Burela

Avilés se queda sin el "campanu" del mar. El primer bonito del Cantábrico de la temporada no se venderá este año en la rula avilesina, como viene siendo tradición. Los responsables del “Gure Fátima”, uno de los barcos habituales de la flota bonitera del Cantábrico, con base en Bermeo (Vizcaya), han optado por descargar en los muelles de Burela (Lugo) los 1.700 kilos de bonito que habían pescado en aguas próximas a las islas Azores, hacia donde habían partido hace, al menos, un mes.

El "Gure Fátima", que años atrás había trabajado con la Nueva Rula de Avilés, venía haciéndolo también con asiduidad en los muelles de Gijón. Si bien, en los últimos años ha venido descargando en Galicia, y en esta ocasión ha decidido que el "campanu" del mar acabe vendiéndose en la cancha de Burela.

Si bien, el gerente de Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, señala que el primer bonito de la temporada fue vendido por el el “Ramón Estefanía” en el puerto atlántico de Vigo. El de Burela es el primero de la cornisa cantábrica. El gerente de la instalación explicó también que la lonja avilesina sigue pendiente de señalar la primera venta en sus canchas. Precisamente, los barcos que trabajan con Avilés salieron tras el bonito rumbo a las Azores hace al menos una veintena de días. La previsión es que en los primeros días de junio.

Fin de fiesta

Con la venta de la carga del “Gure Fátima”, la rula de Avilés se queda sin la primera venta del rey del verano por primera vez en años. La subasta del primer bonito es una auténtica fiesta de madrugada en la lonja avilesina: fotografías, cámaras de televisión y expectación en torno al llamado “campanu del mar”. El año pasado la primera venta se adelantó al 12 de mayo, convirtiéndose en el bonito más temprano de la década. Entonces fue el pesquero “Goienkale” el que protagonizó la primera descarga: algo más de 500 kilos, pocas capturas —también procedentes de las Azores— en comparación con otras campañas y con un precio por debajo de lo habitual: 120,2 euros el kilo, tres veces inferior al del año anterior, cuando el mismo barco había vendido la primera tina a 339 euros el kilo.

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Las ventas de bonito de 2024 y 2023 también fueron tempranas, ambas en mayo. La próxima semana ya será junio, pero no sería la primera vez que la rula de Avilés inaugura tarde la campaña. En 2018, de hecho, la primera venta no llegó hasta el 11 de junio. Los registros más altos se alcanzaron en 2023, con 370 euros por kilo, y en 2022, con 369 euros. Antes, el “campanu” se había movido en cotizaciones más moderadas: 200,8 euros en 2016, 134,2 en 2017, 300,2 en 2018 y 330,6 en 2019.