Avilés reivindica su papel en la red internacional de Ciudades Educadoras en Granollers

Avilés reivindica este miércoles en Granollers su presencia en la red internacional de Ciudades Educadoras, representada por el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, en el XVIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). El encuentro, que se celebra del 26 al 29 de mayo en el Palau d’Esports, reúne a más de 400 inscritos procedentes de una red integrada por 500 ciudades de todo el mundo.

Guerrero destacó que la jornada está siendo "muy intensa" y subrayó la importancia de que Avilés forme parte de este tipo de espacios de cooperación. "Se pone en valor mucho más la importancia de pertenecer a este tipo de redes, por todo lo que aporta a las ciudades, por las buenas prácticas a nivel de educación y a otros muchos niveles", señaló el edil.

El concejal incidió también en el papel de estas redes para fortalecer los valores democráticos. "Sobre todo por defender ese respeto, esa tolerancia, esa participación, el interés por lo público, el compromiso por el bien común y prácticas que al final nos llevan a consolidar nuestras democracias", afirmó Guerrero tras participar en la Asamblea Anual del congreso, en la que se eligieron las ciudades que guiarán la red durante los próximos años.

Noticias relacionadas

Bajo el lema "Educación y cultura en la ciudad: comunidad, sentido crítico y creatividad", el congreso aborda el papel educador de las ciudades con ponentes como Francesco Tonucci y John A. Powell, además de un centenar de experiencias educativas de 95 ciudades de 16 países. El programa incluye conferencias, diálogos, talleres y visitas de estudio para conocer proyectos vinculados a la comunidad y al sentido crítico.