El Carbayedo vuelve a convertirse en una gran ruta de pinchos con la tercera edición de la "CarbaTapa"

"El Carbayedo vuelve a servirse en pequeñas dosis". La "CarbaTapa" celebrará del 29 de mayo al 7 de junio su tercera edición, una cita organizada por la asociación Disfruta Carbayedo que busca convertir el barrio en un recorrido gastronómico por sus bares y restaurantes. Este año participan nueve establecimientos: Bar Reguero, Bodeguina El Caño, Café Bar Donde Chema, Dialva Para Vos, El Rincón de Masús, La Antigua, La Sede, Restaurante Jose’s y Vermutería La Pepita.

La presentación de la iniciativa tuvo lugar este miércoles con la presencia de la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, quien destacó la colaboración municipal con la asociación vecinal y hostelera. "Estamos en la tercera edición ya de Carbatapa y para nosotros, desde la concejalía de Comercio, en colaboración con Disfruta Carbayedo, es un placer trabajar siempre con ellos", señaló Ruiz, que remarcó que el objetivo es "dinamizar el barrio" y favorecer también las compras en la zona. "Al final la hostelería también llama a meterse en las tiendas y a seguir sumando entre todos", añadió.

La edición de este año incorpora como novedad el inicio en viernes, en lugar de sábado, y mantendrá el sistema de cartillas para que el público pueda votar su tapa favorita y participar en distintos sorteos. El horario de degustación será el que fije libremente cada establecimiento participante, mientras que desde la organización confían en repetir la buena acogida de años anteriores y seguir consolidando la iniciativa como una de las citas gastronómicas del barrio.

El presidente de Disfruta Carbayedo, Raúl Blanco, hizo un llamamiento a la participación y también a la difusión en redes sociales. "Animar también a la gente a que postee las tapas cuando las tomen en los establecimientos, porque da mucha visibilidad y permite que llegue la información a todo el mundo", afirmó durante la presentación. La intención, explicó, es que la CarbaTapa sirva no solo para atraer clientes a la hostelería, sino también para reforzar la imagen del barrio y apoyar al comercio local.

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Entre quienes voten la mejor "CarbaTapa" se sortearán varios premios. Henar Lorenzo explicó que "el Ayuntamiento colabora con nosotros en toda la campaña, nos apoya en todo" y detalló que habrá cuatro entradas para el Teatro Palacio Valdés, además de un cheque para una comida o cena en la hostelería participante, otro para gastar en el comercio local asociado, un circuito termal cedido por el Zem Balagares y distintos lotes de bebidas.