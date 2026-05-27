La comarca avilesina tiene un lugar "perfecto" para ver el eclipse y allí durará un segundo más que en Gijón

El eclipse solar total durará un segundo más en Avilés que en Gijón y se podrá observar perfectamente desde la explanada del Centro Niemeyer. Durante un minuto y 47 segundos, los avilesinos podrán mirar al sol directamente con los ojos sin que sea dañino. Sin embargo, en la fase previa y posterior a su totalidad, "es imprescindible que la gente use las gafas de eclipse". Eso contó el director del Observatorio del Monte Deva y vicepresidente de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, Santiago Gándara, en la charla sobre el fenómeno astronómico de este miércoles en el Palacio de Valdecarzana.

Avilés no veía un eclipse solar desde hace 121 años, en 1905, y el siguiente no será hasta 2180: "Es una gran oportunidad para vivir un momento único, que ocurrirá a las 20.27 horas del miércoles 12 de agosto". Lo que se verá durante casi dos minutos es "un sol negro, rodeado de la espectacular corona solar que no daña a la vista". Es por eso que la gente no debe tener miedo: "Se mira sin gafas, si las dejas puestas no se ve nada. En el momento en el que uno note que se ha hecho de noche, fuera gafas. No hay que perderse lo más espectacular del eclipse".

Durante los últimos días, Gándara ha estado visitando distintos puntos en la ciudad para comprobar desde dónde se podrá ver mejor. Sobre todo, "hay que evitar el centro, pues los edificios pueden tapar todo lo espectacular", explica. Por eso, la explanada del Centro Niemeyer es un lugar perfecto, "siempre y cuando se eviten las estructuras que hay en ese mismo lugar". En la comarca, en la zona de Zeluán y el faro de San Juan de la Nieva "se ve de maravilla, porque el Sol se pone por el mar". Por el contrario, hay que evitar la margen izquierda de la ría: "Ahí hay unos cuantos edificios que pueden ocultar el sol".

Es esencial que la gente se ponga las gafas de eclipse nada más la Luna empiece a destapar el Sol y cuidar a los más pequeños: "Los niños deben disfrutar también de este fenómeno, que será un recuerdo para toda la vida. Pero es necesario vigilarles y explicarles la importancia de las gafas". Esas mismas se pueden comprar en las ópticas, y son "baratas, imprescindibles y fáciles de usar, como unas normales", apunta el astrónomo.

La recomendación de Santiago Gándara para los avilesinos es que un par de días antes del eclipse solar, vayan a buscar un sitio que sea cómodo y donde el Sol se vea a las 20.27 horas: "Yo mismo haré eso, para evitar que haya algún árbol inoportuno ni ninguna montaña". Sin embargo, hay algo que no depende de las personas. Las condiciones meteorológicas serán una lotería: "Cada uno tiene que tomar su decisión. Hay que mirar la previsión un par de días antes y, si dan nublado, habrá que plantearse marchar a Castilla y León".

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Eso sí, recomienda que, si finalmente uno decide marcharse, que lo haga el día de antes. "El mismo 12 de agosto va a haber mucho movimiento de gente por todos lados, las carreteras van a estar hasta arriba y todavía se quedan atascados", admite. Por eso, no hay que esperar al día del eclipse: "Si está nublado, lo está para todos y todos están pensando en lo mismo, marchar a León".