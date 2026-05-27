Las elecciones al comité de empresa del Ayuntamiento de Avilés se complican: las de las Junta de Personal, en cambio, ya tienen fecha cerrada

Las elecciones a representantes sindicales del personal laboral en el Ayuntamiento de Avilés -el comité de empresa- se complican. En un principio estaban fechadas para el día 10 de junio, pero el sindicato Avanza hizo una reclamación judicial que fue atendida, con lo que estos comicios quedaron postpuestos, de momento, hasta la fecha que determine la mesa electoral este próximo martes.

La reclamación de Avanza se sustenta sobre un cambio en el calendario electoral previsto y, además, en el censo de trabajadores con derecho a voto. Se da la circunstancia de que con el proceso de funcionarización llevado a cabo en el Ayuntamiento de Avilés estos meses pasados, la lista de personal laboral se ha reducido a 58 personas. A este número de trabajadores le corresponden cinco delegados sindicales. Se da la circunstancia de que el próximo 1 de junio -el lunes que viene- las 45 maestras de las escuelinas de Avilés van a pasar a depender del Principado de Asturias, es decir, la lista de laborales se quedará en 13. Y a 13 empleados les corresponde un único delegado sindical.

La reclamación judicial de Avanza retrotrae el proceso electoral al momento del preaviso. Y ese fue en marzo, cuando el censo estaba formado por las 58 personas de esta semana (la interpretación que hacen es que el número de personas con derecho a voto es la que hubiera en el momento del preaviso para evitar maniobras de la empresa de reducir los comités deshaciéndose de personal en el momento en que se abre un proceso electoral). La nueva mesa electoral se reúne el martes para cerrar el nuevo calendario electoral. Para entonces, en todo caso, las maestras de las escuelinas estarán adscritas a la administración regional.

Por su parte, los funcionarios municipales de Avilés van a elegir a sus nuevos representantes en la Junta de Personal el próximo día 10 de junio. Son 460 los convocados a los comicio. Podrán elegir entre las candidaturas del Sindicato Independiente de la Policía Local (Sipla), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Unión Sindical Obrera (USO), la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa) y Avanza.

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Las candidaturas para el comité de empresa se harán públicas en cuanto se apruebe un nuevo calendario.