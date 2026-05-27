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Foro Avilés se opone a la zona tensionada en La Magdalena y reclama "sentido común" en vivienda

La formación considera que la medida generará desigualdades entre barrios y pide más construcción pública frente al control del mercado del alquiler

José Alfredo García Fernández del Viso.

José Alfredo García Fernández del Viso. / Lne

Pelayo Méndez

Avilés

Foro Avilés mostró este miércoles su rechazo frontal a la declaración de Zona Tensionada en el barrio de La Magdalena y a la intención del Ayuntamiento y del Principado de extender esta medida a otras zonas de la ciudad. Su presidente, José Alfredo García Fernández del Viso, advierte de que la iniciativa supone "que se imponga la cerrazón" y "coartar y limitar la libertad de las personas".

La formación sostiene que La Magdalena es un barrio trabajador y que la medida no contribuirá a resolver el problema de la vivienda, sino que puede provocar el efecto contrario. Según Del Viso, limitar el mercado del alquiler reducirá aún más la oferta de vivienda y trasladará la presión inmobiliaria a otros barrios no afectados por las restricciones, provocando un aumento de precios "de forma exponencial".

Foro defiende que la solución pasa por construir más vivienda pública, desbloquear planes urbanísticos pendientes y aprovechar suelos disponibles, como los 4.000 metros cuadrados del Alto del Vidriero. Del Viso critica las "medidas intervencionistas impropias de democracias modernas" y reclama menos burocracia para facilitar el acceso a nuevos desarrollos residenciales.

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"En Avilés existen terrenos suficientes para construir viviendas, especialmente públicas. Lo que hace falta es voluntad política y reducir la burocracia", señala el dirigente forista, que apuesta por la colaboración público-privada para agilizar la creación de nuevas viviendas. El presidente de Foro concluye defendiendo el derecho de los avilesinos a acceder a una vivienda digna "con sentido común, construyendo más y evitando restricciones que generan desigualdades entre barrios".

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