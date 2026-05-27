Golpe al tráfico de drogas en Avilés: la Policía Nacional desarticula un narcopiso en La Magdalena
Los agentes intervinieron ocho dosis de cocaína base, seis dosis de heroína, una pequeña cantidad de hachís, 900 euros en efectivo y material empleado para la manipulación y distribución de estupefacientes
La Policía Nacional vuelve a golpear el menudeo de droga en Avilés. Un operativo en La Magdalena ha permitido desarticular un nuevo narcopiso que, según la investigación, había retomado la actividad pese a haber sido ya intervenido el pasado año. La actuación se saldó con la detención de cuatro integrantes de una misma familia, acusados de un presunto delito contra la salud pública.
Las pesquisas, desarrolladas durante los últimos meses por agentes de la Comisaría Local de Avilés, situaban al frente del punto de venta a un matrimonio y sus dos hijos, todos ellos con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas. Los investigadores detectaron un constante trasiego de consumidores que acudían varias veces al día al domicilio para adquirir sustancias estupefacientes.
La actividad se centraba principalmente en la venta de heroína y cocaína base. Muchos compradores consumían después la droga en las inmediaciones del inmueble, una situación que había generado preocupación y alarma vecinal en la zona, según la nota policial.
La operación culminó el 20 de mayo con un registro autorizado judicialmente. En la vivienda, los agentes intervinieron ocho dosis de cocaína base, seis dosis de heroína, una pequeña cantidad de hachís, 900 euros en efectivo y material empleado para la manipulación y distribución de droga. La Policía investiga además una posible contaminación puntual con trazas de fentanilo, aunque precisa que no hay indicios de una red de tráfico de esta sustancia.
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