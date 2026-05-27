Un grupo de alumnos del colegio Salesiano Santo Ángel de Avilés, premiado por "Speaking Nature", un proyecto que analiza la calidad del aire urbano

"Speaking Nature" es un proyecto que monitoriza la calidad del aire urbano mediante sensores de bajo coste y visualización accesible de datos. Lo presentó en la cuarta edición de la feria de la Ciencia y la Innovación de Avilés un grupo de alumnos de 4º ESO del colegio Salesiano Santo Ángel. Recientemente, han ganado en la categoría "áccesit al proyecto Mejor Comunicado" en el certamen tecnológico Efigy, de la Fundación Naturgy.

El certamen contó con la participación de más de 3.000 alumnos de 3º y 4º ESO, procedentes de 35 centros educativos en toda España. Además, se presentaron un total de 102 proyectos orientados a mejorar el planeta a través de la eficiencia energética. El objetivo del premio es la promoción de los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas. Trata de motivar y generar interés por este ámbito, reforzando la capacidad de investigación de los jóvenes.