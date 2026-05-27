Una muestra fotográfica de Edward Burtynsky en el Niemeyer, prólogo de la Bienal Climática de Avilés

El fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, una de las figuras más reconocidas de la fotografía contemporánea internacional, desembarca en Avilés con “Agua”, la gran exposición que abrirá sus puertas este viernes, 29 de mayo, en el foyer del auditorio Centro Niemeyer.

Formará parte, además, de la primera edición de la Bienal Climática: arte, industria y territorio, iniciativa que convertirá Avilés y su concejo, entre junio y septiembre, en un espacio de reflexión artística y debate sobre los desafíos ecológicos, territoriales y sociales actuales.

Las entradas -a cinco euros- para la muestra de Burtynsky ya están a la venta para una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 13 de septiembre.

Enrica Viganò es la encargada de coordinar una exposición que reúne una selección de imágenes centradas en uno de los recursos más esenciales y, a la vez, más amenazados del planeta: el agua. Con su característico lenguaje visual, basado en grandes formatos, colores intensos y espectaculares perspectivas aéreas, Burtynsky propone un recorrido por paisajes profundamente alterados por la actividad humana.

La muestra recala en escenarios repartidos por los cinco continentes, desde el Golfo de México tras el desastre de "Deepwater Horizon" hasta el río Ganges, el Valle Imperial de California o Los Monegros. Infraestructuras hidráulicas, territorios castigados por la sequía, glaciares y explotaciones industriales conforman un relato visual sobre el uso y la transformación del agua en el mundo contemporáneo.

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Edward Burtynsky (1955) es canadiense. Cuenta con obra en algunos de los grandes museos del mundo, entre ellos el MoMA, el Guggenheim, la Tate Modern o el Museo Reina Sofía. Su trabajo, que está centrado en el impacto humano sobre el territorio y el medio ambiente, se ha convertido en una referencia internacional para comprender la relación entre desarrollo, paisaje y sostenibilidad.