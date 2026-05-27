Una muestra fotográfica de Edward Burtynsky en el Niemeyer, prólogo de la Bienal Climática de Avilés
El Centro Niemeyer acoge la obra del artista canadiense que se centra en el impacto humano sobre el territorio y el medio ambiente
S. F.
El fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, una de las figuras más reconocidas de la fotografía contemporánea internacional, desembarca en Avilés con “Agua”, la gran exposición que abrirá sus puertas este viernes, 29 de mayo, en el foyer del auditorio Centro Niemeyer.
Formará parte, además, de la primera edición de la Bienal Climática: arte, industria y territorio, iniciativa que convertirá Avilés y su concejo, entre junio y septiembre, en un espacio de reflexión artística y debate sobre los desafíos ecológicos, territoriales y sociales actuales.
Las entradas -a cinco euros- para la muestra de Burtynsky ya están a la venta para una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 13 de septiembre.
Enrica Viganò es la encargada de coordinar una exposición que reúne una selección de imágenes centradas en uno de los recursos más esenciales y, a la vez, más amenazados del planeta: el agua. Con su característico lenguaje visual, basado en grandes formatos, colores intensos y espectaculares perspectivas aéreas, Burtynsky propone un recorrido por paisajes profundamente alterados por la actividad humana.
La muestra recala en escenarios repartidos por los cinco continentes, desde el Golfo de México tras el desastre de "Deepwater Horizon" hasta el río Ganges, el Valle Imperial de California o Los Monegros. Infraestructuras hidráulicas, territorios castigados por la sequía, glaciares y explotaciones industriales conforman un relato visual sobre el uso y la transformación del agua en el mundo contemporáneo.
Edward Burtynsky (1955) es canadiense. Cuenta con obra en algunos de los grandes museos del mundo, entre ellos el MoMA, el Guggenheim, la Tate Modern o el Museo Reina Sofía. Su trabajo, que está centrado en el impacto humano sobre el territorio y el medio ambiente, se ha convertido en una referencia internacional para comprender la relación entre desarrollo, paisaje y sostenibilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
- Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca
- Iyán Fariña, el joven desaparecido en Salinas: un chico de Valliniello, habitual de la zona y con un círculo aficionado a las artes marciales