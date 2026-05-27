La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias

La orquesta más grande de España, con cuatro tráilers y un escenario de más de 60 metros de largo, mayor que una piscina olímpica, actuará el próximo mes en un pueblo de Asturias. Será, además, su único espectáculo en la región en junio y la primera del verano. La gallega Panorama estará el 28 de junio en las fiestas de prao de Antromero, una de las más potentes del Principado, pese a ser una localidad de menos de 400 habitantes, ubicada en el concejo de Gozón, ya colindando con Candás (Carreño).

Panorama, que está considerada una de las orquestas más grandes y espectaculares del país, junto a la madrileña La Misión, hizo ayer público su cartel de actuaciones para el mes de mayo y en Asturias solo estará en Antromero. No obstante, Panorama ya presentó su nueva gira nacional, que lleva por título "Time Tour", el pasado mes de marzo en Grado. Fue todo un éxito. Cantantes, bailarines, coreografías, iluminación y hasta fuegos artificiales convirtieron las fiestas que la Hermandada de Santiago y Santa Ana organizacada año coincidiendo con la Semana Santa en una noche memorable.

El espactáculo de este año de Panorama dura unas tres horas e incluye versiones de muchos de los grandes éxitos del momento. A su gigantesco escenario de más de 60 metros, se suman dos enormes pantallas a cada lado.

No es la primera vez que la orquesta gallega pasa por Antromero, que aún no ha desvelado el resto del cartel. También actuó el pasado verano, en el marco de las fiestas de San Pedro.