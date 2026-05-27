Los sindicatos reclaman una intervención "urgente" del Ayuntamiento de Avilés para corregir el calor en los centros municipales
Las reclamaciones alertan de temperaturas superiores a los límites recomendados en escuelas infantiles, instalaciones deportivas y otros edificios públicos ante la falta de climatización eficaz
La subida de los termómetros ha puesto contra las cuerdas a varios centros municipales de Avilés. Las organizaciones sindicales han trasladado al Ayuntamiento varias reclamaciones por las altas temperaturas registradas en equipamientos públicos, donde aseguran que el calor está afectando de lleno al trabajo diario del personal y al uso normal de las instalaciones por parte de la ciudadanía. La situación, advierten, no responde a un episodio aislado, sino a un problema que se repite con la llegada del calor y que ahora vuelve a quedar en evidencia antes incluso del inicio del verano.
Las quejas señalan especialmente a las escuelas infantiles, donde se habrían superado los 30 grados, y al Conservatorio Municipal, afectado por la falta de cortinas y por un sistema de aire acondicionado averiado desde hace meses. Las asociaciones promotoras sostienen que la ausencia de medidas eficaces para rebajar la temperatura compromete unas condiciones mínimas de seguridad y salud laboral, tanto para las plantillas como para los usuarios.
Otro de los focos está en el Complejo Deportivo Avilés, donde las oficinas y el servicio de medicina deportiva han registrado temperaturas por encima de los límites fijados para trabajos sedentarios, con picos cercanos a los 29 grados. Allí, el problema se arrastra desde hace años por una "climatizadora obsoleta", sin recambios disponibles, a lo que se suma el calor procedente de las piscinas climatizadas.
Ante este escenario, las organizaciones reclaman al Ayuntamiento de Avilés una "intervención urgente" para reparar equipos, adoptar soluciones provisionales y garantizar condiciones adecuadas antes de la época estival. La petición insiste en que los centros municipales deben ser espacios seguros y confortables, no solo para quienes trabajan en ellos, sino también para quienes acuden a diario a servicios públicos esenciales.
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