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Susto nocturno sin heridos en Avilés: arde un séptimo piso en el barrio de La Magdalena

Los bomberos sofocaron el incendio declarado en una habitación de la calle Luis Bayón tras recibir el aviso a las 23.19 horas, las labores de extinción se prolongaron hasta las 00.49 horas

Los bomberos frente a la vivienda afectada.

Los bomberos frente a la vivienda afectada. / SEPA

Pelayo Méndez

La Magdalena

Susto en el barrio de La Magdalena. Un incendio declarado en la noche del martes obligó a intervenir a los Bomberos de Asturias en un edificio situado en la calle Luis Bayón, en Avilés. El fuego afectó a una habitación de una vivienda ubicada en la séptima planta del inmueble, aunque, según informó el SEPA, no se registraron daños personales ni fue necesario evacuar a vecinos.

El aviso al 112 Asturias se recibió a las 23.19 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA, que lograron controlar las llamas apenas veinte minutos después, a las 23.41 horas. Las labores de extinción se prolongaron hasta las 00.49 horas, momento en el que el incendio quedó completamente sofocado tras una intensa intervención en el interior de la vivienda afectada.

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Durante el operativo también fueron informadas la Policía Local y la Policía Nacional, que colaboraron en la actuación desarrollada en la zona. El suceso generó momentos de inquietud entre los residentes del barrio de La Magdalena, que siguieron la intervención desde la calle mientras los servicios de emergencia trabajaban para evitar la propagación del fuego. Finalmente, todo quedó en un importante susto y en daños materiales en la habitación incendiada.

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