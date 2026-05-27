Un taller gratuito enseñará a identificar micromachismos y estereotipos de género en Avilés
La formación, organizada en la Casa de las Mujeres, busca promover la igualdad real y sensibilizar sobre las distintas formas de discriminación hacia las mujeres
¿Qué significa realmente hablar de igualdad? Esa es la pregunta que servirá de punto de partida al taller gratuito “El diccionario de la igualdad”, una propuesta que llegará a la Casa de las Mujeres de Avilés los días 2 y 5 de junio, en horario de 10.00 a 12.30 horas, para acercar a la ciudadanía conceptos clave como feminismo, micromachismos, lenguaje inclusivo o corresponsabilidad.
La actividad, organizada por la Fundación de Trabajadores/as de la Siderurgia Integral, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Avilés, busca traducir a la práctica cotidiana un debate social cada vez más presente: cómo avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres.
El taller tendrá un carácter participativo, pensado para facilitar la reflexión sobre algunas de las cuestiones más relevantes en materia de igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres. Entre los contenidos previstos figuran los estereotipos de género, los mitos del amor romántico, los distintos tipos de violencia contra las mujeres y las formas en que esta puede ejercerse. La propuesta pretende, además, sensibilizar y concienciar sobre las distintas formas de discriminación, al tiempo que promueve valores de respeto, diversidad y tolerancia.
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción de manera gratuita a través de dos vías: llamando al teléfono 985 527 546 o mediante el formulario online accesible desde el código QR incluido en la cartelería de la actividad. Con esta formación, la Casa de las Mujeres refuerza su papel como espacio de sensibilización, prevención y promoción de una igualdad efectiva.
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