Accidente en la variante de Avilés: la colisión entre un turismo y una moto deja un herido
Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Asturias se desplazaron hasta el lugar del siniestro en la variante de Avilés para instruir diligencias
Avilés
Una persona que circulaba en moto por la variante de Avilés en sentido Galicia ha resultado herida como consecuencia de un siniestro vial consistente "en la colisión frontolateral entre un turismo y una motocicleta", según la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias. El suceso ha ocurrido a las 17.45 horas.
"El impacto se produjo tras invadir el turismo el carril por el que circulaba la moto", indicaron desde el Instituto Armado. El piloto fue evacuado al Hospital San Agustin de Aviles. Hasta lugar se desplazaron varios efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Asturias.
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