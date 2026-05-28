Agustín Hernández presenta 72 avales "en tiempo récord" para optar a presidir la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca

La carrera por la presidencia de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) entra en una nueva fase. El empresario y peluquero avilesino Agustín Hernández presentó este jueves oficialmente su candidatura a las elecciones de la entidad con 72 avales, 22 más de los exigidos, reunidos en apenas siete días naturales y con el plazo cerrándose a las tres de la tarde. Un respaldo que el propio candidato valora como una muestra de "ilusión" y de ganas de cambio entre una parte importante de los asociados.

Hernández reconoce que el reto no era sencillo. "Me pilló por medio el fin de semana y con horario comercial, como muchos socios, así que dudé mucho de llegar", admite. Aun así, asegura que la recogida de apoyos salió adelante "con muchísima ilusión, empeño y constancia". Su candidatura competirá, previsiblemente, con la del confitero Emilio Vidal, que ya había anunciado su intención de concurrir a los comicios del próximo 16 de junio.

El aspirante sitúa la modernización de la entidad como uno de los grandes ejes de su proyecto. "Las redes sociales no son el pasado ni el futuro, son el presente", defiende. A su juicio, la Ucayc necesita reforzar "muchísimo" su visibilidad digital y las campañas en redes de los asociados. "Es una pata que cojea bastante", señala, convencido de que el comercio local debe adaptarse a las nuevas formas de comunicación y promoción.

Pero su propuesta, insiste, no se limita al escaparate digital. Hernández plantea aumentar la participación de los socios, celebrar asambleas más frecuentes y abrir la asociación a nuevas ideas e iniciativas. "No creo que se esté haciendo mal, pero sí que se puede mejorar", afirma. También subraya que durante estos días ha podido hablar con comerciantes a los que apenas conocía "de vista" y crear nuevos vínculos. "Eso me presta muchísimo", apunta.

El candidato evita, por ahora, desvelar quiénes le acompañan en su proyecto, aunque asegura que muchos avalistas le han transmitido confianza, apoyo e ilusión ante la posibilidad de "darle un giro" a la entidad. Su mensaje para los socios que aún dudan es claro: "La Ucayc es la asociación más arraigada de la ciudad, pero ahora necesita un cambio: gente nueva, caras nuevas, ideas nuevas y, sobre todo, juventud".

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Hernández resume su candidatura en la capacidad de escuchar. "Estoy abierto a oír a los socios, sus inquietudes y sus iniciativas. Trabajar en ellas y, si se pueden conseguir, ¿por qué no?", concluye.