Los alumnos del colegio Marcelo Gago conquistan la ría de Avilés con una barca de cartón: "Fue muy divertido remar y estar en el agua, aprendimos muchas cosas sobre el mar y los barcos"

Con ilusión, muchas ganas y nervios, Tamara Pérez, Izan Martínez, Claudia Fernández y Omar Abreu estrenaron el "Xanina" por la ría de Avilés. Una pequeña barca de cartón hecha por los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria del colegio público Marcelo Gago con el que ellos mismos pudieron navegar. "Fue muy divertido remar y estar en el agua, hemos comprobado que nuestro trabajo sirvió para algo", cuenta Pérez.

Para los alumnos, esta iniciativa es una oportunidad para practicar deporte, pero también para hacer manualidades, pues desde noviembre empezaron a preparar la que sería la estructura con la que este jueves surcaron la ría avilesina. "Fue muy divertido todo el proceso de elaboración, pero tuvimos que volver a empezar varias veces, porque no pegaban bien las cosas", cuenta Leah de Ávila. Y es que la elaboración se convirtió en algunos momentos en un desafío para los pequeños: "Tuvimos toda una batalla con la pintura y el barniz, incluso acabamos con los zapatos negros".

Tamara Pérez, Izan Martínez, Claudia Fernández y Omar Abreu en el primer viaje del "Xanina". / Iyana Dominguez

Pero no hay nada mejor que una excursión como meta final para seguir esforzándose durante el curso: "Aprendimos a trabajar en equipo y a motivarnos. Pero teníamos en cuenta que hay que saber nadar, por si acaso". Es una actividad "muy divertida", pero el miedo al subir estaba ahí, sobre todo para los primeros, admite Izan Martínez: "La verdad es que pensábamos que se iba a caer. Pero cuando ya estábamos sobre la barca y empezamos a remar, confiamos en que nada malo iba a pasar".

Fueron alrededor de 80 niños los que se subieron al "Xanina", en grupos de cuatro. Alguno de ellos ya tenía experiencia a bordo de estos barcos de papel, pues habían participado el año pasado. "Llevaba todo el año pensando en ello, además nos gusta mucho que haga calorcito", asegura Aingeru Zarza. "También se trata de un momento especial, porque montamos en barco, estamos en el mar y lo pasamos genial", apunta Yousef Sellami.

La actividad forma parte del proyecto "Chalanas de cartón", organizado por la fundación Educación Azul y en colaboración con el Puerto de Avilés. "Damos a conocer a los niños y a los jóvenes la construcción de una embarcación, partiendo de un barco reciclado", explica el gerente de Economía Azul, Federico Fernández-Trapa. Así lo vio el alumno del colegio, Tiago Tito: "He aprendido muchísimas cosas nuevas sobre la ría, el mar y los barcos, me ha gustado mucho la excursión".

Los alumnos del Marcelo Gago posando junto a los profesores y encargados de la fundación Educación Azul antes de la actividad. / Iyana Domínguez

Para esta aventura, los escolares también contaron con la experiencia de la gente de la mar jubilados y también aprovecharon la experiencia para aprender a manejar sierras, a cortar, pegar, trabajar con las manos y, además, la nomenclatura de todas las partes del barco, añade Fernández-Trapa. La profesora del colegio Alba Suárez vio en esta actividad la oportunidad de poner en práctica varias cosas importantes: "Conviven, se respetan, conocen las normas y salen de lo instantáneo, pues la actividad se lleva haciendo desde hace ya seis meses".

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A pesar de que hizo mucho viento, los alumnos remaron con todas sus fuerzas para demostrar que la barca que ellos mismos crearon, pudo navegar por la ría de Avilés sin ningún problema. "Nos lo hemos pasado muy bien y conocimos muchas cosas nuevas sobre el mar. Pero lo más importante ha sido trabajar con mis amigos y en grupo", concluye la alumna Vera Fernández, como sus compañeros, grumete por un día en un barco de papel.