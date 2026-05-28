Avilés impulsa el 'birdwatching' con un aula de observación de aves en la ría y más de veinte especies posibles

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación del futuro Aula de Observación de Aves en la ría de Avilés, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación, adjudicada a la empresa Asturcopia S. L. por un importe de 18.089,50 euros (IVA incluido), contempla el diseño e instalación de seis grandes paneles informativos tipo tótem, así como la colocación de mobiliario urbano compuesto por cinco bancos y cuatro sillas de madera, configurando un espacio de aprendizaje y contemplación al aire libre.

Los paneles, de 2,5 metros de altura por un metro de ancho, ofrecerán información sobre el ecosistema de la ría y las distintas especies de aves que pueden observarse a lo largo del año. El aula se ubicará en el paseo de la ría, en las proximidades del parque canino, y deberá estar instalada en un plazo máximo de tres meses.

La iniciativa forma parte del proyecto turístico “Puesta en valor de la Observación de Aves en la Ría de Avilés y la Ensenada de Llodero”, integrado en el Eje 1 de Transición Verde y Sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Avilés Patrimonio Histórico y Natural”. Este plan fue presentado por el Ayuntamiento dentro del Plan Territorial Turístico en Destino del Principado de Asturias 2023 y aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo.

El proyecto fue dado a conocer el pasado mes de enero durante la feria internacional Fitur por la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, quien destacó la apuesta municipal por un modelo turístico “responsable, educativo y respetuoso con el medio ambiente”. “Estamos transformando un espacio único como es la Ría en un lugar para disfrutar, aprender y conectar con la naturaleza de una forma sostenible. Además de incorporar un nuevo atractivo turístico, esta actuación ayuda a divulgar el valor ambiental de la ría y la importancia de las especies que utilizan este entorno durante sus migraciones”, señaló Ruiz.

Observación de aves

La propuesta busca potenciar el "birdwatching" o turismo de observación de aves como complemento a la oferta cultural de Avilés, aprovechando la riqueza natural de la ría y la cercanía del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, uno de los enclaves ornitológicos más destacados del litoral asturiano.

Los contenidos divulgativos pondrán el foco en la importancia ecológica de este espacio natural, integrado en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. Entre las especies que podrán observarse figuran correlimos comunes, zarapitos reales, archibebes, garzas, patos, cormoranes o somormujos, que utilizan la ensenada como zona de descanso y alimentación durante las migraciones de primavera y otoño.

Según los datos manejados por el Ayuntamiento, el ecosistema combinado de la ría y la ensenada alberga más de veinte especies limícolas y una decena de especies acuáticas, llegando a registrarse más de mil aves en determinadas observaciones.

Además de su vertiente turística, el aula funcionará como espacio educativo para centros escolares, facilitando actividades didácticas y de sensibilización ambiental en plena naturaleza.

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El proyecto incorpora también otras actuaciones complementarias, como la instalación de una webcam para el seguimiento en directo de las aves desde la web municipal y la organización de paseos en barco bajo demanda y controlados, con el objetivo de acercar este entorno natural al público minimizando el impacto sobre las zonas más sensibles.