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CSI denuncia falta de medidas preventivas contra el calor en Saint-Gobain

El sindicato reclama la revisión de los equipos de protección individual y el apagado de la calefacción del almacén

Un grupo de trabajadores de Saint-Gobain concentrados en Piedras Blancas , en una imagen de archivo.

Un grupo de trabajadores de Saint-Gobain concentrados en Piedras Blancas , en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

S. Fernández

Avilés

El sindicato CSI ha denunciado las condiciones laborales que, a su juicio, está soportando la plantilla de la fábrica de Saint-Gobain en La Maruca durante el actual episodio de altas temperaturas. La organización presentó una denuncia al respecto ante la Autoridad Laboral al considerar insuficientes las medidas preventivas adoptadas por la dirección de la multinacional en Avilés.

Según sostiene el sindicato, desde el pasado 22 de mayo Asturias atraviesa un episodio de calor que ha dejado registros de hasta 33 grados en Avilés. Pese a ello, afirman, la dirección de la compañía “no ha puesto en marcha ninguna medida preventiva ni extraordinaria” para proteger a los trabajadores.

Entre las reclamaciones que CSI asegura haber trasladado a la empresa figuran la revisión del uso de equipos de protección individual (EPIs) en situaciones de altas temperaturas, la identificación de empleados especialmente sensibles al calor y la implantación de medidas técnicas permanentes, como cabinas acondicionadas en determinados puestos de trabajo.

La central sindical añade además que la situación se ha agravado este año porque, según denuncia, la empresa mantiene encendida la calefacción en el almacén “priorizando la producción por encima del bienestar y la salud de la plantilla”.

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En su comunicado, CSI carga contra lo que considera una política de prevención basada en campañas de imagen y reprocha a la dirección dedicar recursos a iniciativas corporativas mientras, asegura, persisten condiciones laborales “indignas” en algunas áreas productivas.

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