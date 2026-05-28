Daniel González incorpora a Asturfeito, Alvargonzález o el Grupo Daniel Alonso a su candidatura a la presidencia de la Cámara

El actual presidente de la Cámara de Comercio de Avilés y candidato a la reelección, Daniel González Menéndez ha anunciado los integrantes de su comité ejecutivo, del que destaca su "marcado perfil industrial" y "la incorporación de nuevas empresas de referencia del tejido productivo asturiano", en el que destacan pesos pesados de la comarca como Asturfeito, Alvargonzález o Asturmadi. “La Cámara que defendemos es aquella en la que la voz principal la tienen los empresarios, porque son ellos quienes conocen las necesidades reales de Asturias, generan empleo, invierten y sostienen el futuro industrial y económico de nuestra comarca y de nuestra región”, destaca González.

A estas tres incorporaciones González se suma la presencia del Grupo Daniel Alonso, Taller Eléctrico AMG / Felemang -empresa que ostenta la vicepresidencia de Femetal-, Banco Sabadell, Caja Rural de Asturias y Supercash. También estará, lógicamente, Digite Inversiones, empresa integrada en el holding Origen Capital, que el propio empresario dirige y censada igualmente en la ciudad de Avilés.

Desde la candidatura de González destacan el "relevante peso que adquiere la industria dentro del Comité Ejecutivo, con presencia destacada de empresas familiares de capital asturiano que lideran proyectos de inversión y crecimiento en la región, manteniendo un fuerte compromiso con el empleo, el arraigo territorial y el futuro industrial de Asturias".

Afirman que también que defienden "un modelo de Cámara con liderazgo, cercana a las empresas y conectada con la realidad económica del territorio, capaz de combinar la atracción de nuevas inversiones y proyectos internacionales con una defensa firme del tejido empresarial asturiano": "Una estrategia que sitúa como prioridad a las empresas que mantienen su actividad, generan empleo y continúan invirtiendo en Asturias, reforzando así el papel de Avilés y su comarca como uno de los principales polos industriales y de innovación del norte de España".

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Desde el equipo de González destacan que apostarán por "reforzar la creación y mejora de infraestructuras al servicio de las empresas, priorizando especialmente el ámbito de la formación y la capacitación profesional". También plantean "continuar avanzando en la profesionalización de la gestión interna de la Cámara, reforzando criterios de eficiencia, transparencia, reducción de burocracias y una gestión eficaz de los fondos europeos, con el objetivo de acercar recursos y oportunidades al tejido empresarial asturiano"; así como reforzar "la representación institucional de la Cámara en foros nacionales e internacionales, así como mantener y ampliar las líneas de colaboración impulsadas desde el mandato iniciado en 2022 con los ayuntamientos de la comarca, entidades empresariales y distintos espacios de diálogo y debate económico" y "la colaboración con la red camera". "La candidatura busca consolidar una Cámara más moderna, dinámica y alineada con las necesidades reales de las empresas y de la industria asturiana, y de la sociedad reforzando la competitividad empresarial y la capacidad de crecimiento del tejido productivo del territorio".