Los ecologistas alertan de registros "muy peligrosos" de contaminación en la comarca de Avilés

La comarca de Avilés registró este miércoles valores extremadamente elevados de contaminación por partículas, según denunció el Colectivo Ecologista de Avilés, que volvió a reclamar a las administraciones "medidas urgentes" para reducir estos episodios. La entidad advirtió del "impacto negativo para la salud" de esta contaminación y lamentó que, pese a la gravedad de los datos, "seguimos esperando que las administraciones tomen medidas para reducirla".

Los peores registros se dieron en las partículas PM10, con niveles que el colectivo calificó de "muy peligrosos". En la estación de Trasona, en Corvera, se alcanzaron 436 µg/m³; en Tamón, en Carreño, 252 µg/m³; y en Raíces, en Castrillón, 144 µg/m³. Los ecologistas recuerdan que la OMS recomienda no superar los 45 µg/m³ de media diaria para PM10 y que la Directiva Europea 2024/2881 fija un límite anual de 20 µg/m³. “La situación es especialmente preocupante”, sostienen, por la persistencia de estos episodios en la comarca.

También fueron "desfavorables" los valores de partículas PM2,5, consideradas las más finas y peligrosas para la salud. En la estación de la avenida de Cervantes, en Avilés, se registraron 156 µg/m³, frente a los 25 µg/m³ de media diaria recomendados por la OMS. "Las partículas pequeñas son las más peligrosas, porque pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas alcanzar el torrente sanguíneo", alertó el colectivo, que subrayó que pueden provocar "irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar". Los ecologistas insistieron en que la contaminación atmosférica tiene efectos directos sobre la salud pública, el desarrollo cerebral y la calidad de vida de la población.

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El Colectivo Ecologista de Avilés recordó además que la comarca "lleva décadas con los peores valores de contaminación de España", pese a que "se han cambiado de sitio las siete estaciones que peores datos daban". La organización apeló al Real Decreto 34/2023, que obliga a las administraciones a actuar e informar a la ciudadanía cuando se superen los umbrales de alerta, y acusó a los responsables públicos de una "omisión de responsabilidades" ante un problema de "urgencia climática y sanitaria".