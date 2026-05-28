El hostelero David Franqueira y la galerista Angélica García se suman a la candidatura de Emilio Vidal a la presidencia de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca

La incorporación de David Franqueira y Angélica García refuerza la candidatura del confitero avilesino Emilio Vidal a la presidencia de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). Vidal cerró este jueves su lista con el respaldo de 140 empresas asociadas, el 26,32% del censo con derecho a voto.

Vidal concurrirá con una candidatura conjunta a la presidencia y al comité ejecutivo. Franqueira, de Bombé, Piazza Café, Filán y Azul Norte, se incorpora como candidato a vicepresidente primero y coordinador del área de Promoción de Ciudad y Hostelería, mientras que García, de Galería de Arte Amaga, lo hace como candidata a vicepresidenta segunda y coordinadora de Promoción de Ciudad, Comercio y Cultura.

El organigrama se completa con Julio Álvarez, del hotel Don Pedro, como tesorero. Como vocales figuran César Salgado, de Boutique César, coordinador de Promoción Comercial del Centro Histórico; Alicia Carreño, de Nines Moda Infantil, responsable de Promoción de Zonas Comerciales de Barrios; Carlos Rubín, de inmobiliaria Java, vocal de coordinación territorial e institucional; Rafael Bonilla, del restaurante Sal de Vinos, al frente del área de Promoción de Gastronomía y Restaurantes; y Fiora Corona, de Hoja de Lata, como vocal de Transformación Digital.

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El plazo para la presentación de candidaturas quedó cerrado este jueves. La proclamación oficial de candidatos tendrá lugar el próximo 1 de junio y las elecciones, de haberlas, se celebrarán el 16 de junio, en horario de 10.00 a 20.00 horas.