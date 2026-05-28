Una mampara de un céntrico restaurante rota, árboles caídos, vehículos dañados...: el balance del vendaval en Aviés

El vendaval que puso punto y final al caluroso y soleado miércoles dejó un buen reguero de incidencias en Avilés. Una mampara de un céntrico restaurante rota, árboles caídos, parques cerrados, vehículos dañados... La complejidad de la situación obligó a movilizar a Policía y Bomberos para evitar daños mayores y restablecer el orden en ciertos puntos.

Uno de los avisos más llamativos llegó desde el edificio nuevo de ingenieros en la calle González Abarca, donde el viento comenzó a arrancar las losetas de la fachada, obligando a intervenir a los bomberos. En la calle Emilia Pardo Bazán se notificó también un posible desprendimiento de lonas y maderas de una casa en obras, y en Rivero los bomberos acudieron ante la caída de tejas de un tejado. Los restos de una fachada llegaron incluso a caer sobre un vehículo en la calle Toso Muñiz.

Los árboles fueron otra de las grandes víctimas de la noche. Varios ejemplares cedieron ante el viento en distintos puntos de la ciudad: en la calzada junto a la glorieta de La Palmera, en la glorieta de los Canapés —donde uno de ellos bloqueó un carril en dirección a Santa Apolonia—, en la propia calle Santa Apolonia, cortando los dos carriles y requiriendo también la presencia de bomberos, en Valdés Salas, en el camino de Valgranda, en el paseo nuevo entre Miranda y San Cristóbal, y en el interior del Parque de Ferrera, que fue cerrado al público por precaución. En la avenida de Oviedo, otro árbol cayó junto a la sede de los bomberos. Los restos de ramas y árboles se extendieron también por la calle Las Artes y la calle La Libertad o el parque del Muelle donde las aceras quedaron sembradas de ramas.

Los contenedores, convertidos en proyectiles por el viento, causaron daños en varios vehículos. Hubo colisiones notificadas en la calle Toso Muñiz y en la avenida de San Agustín, donde además uno de ellos acabó en mitad de la calzada. Frente a La Cachopería, en Heros, los servicios de emergencias encontraron cinco vallas tiradas en la carretera junto a otro contenedor. Las vallas de obras tampoco resistieron: cayeron en la calle El Navío, en la calle La Paz —afectando a algún vehículo—, en la calle Julia de la Riva junto a las obras del Palacio de Balsera, en la calle El Carmen —donde el bar La Céltica resultó afectado— y en la calle Ruiz Gómez. Un mupi publicitario quedó abierto en la esquina de José Cueto con La Cámara, y los servicios municipales intentaron localizar a la empresa responsable.

Entre los incidentes más graves figuró el de Terrastur, donde una mampara rota afectó a varias personas. Además, se notificó la desaparición de una tapa de alcantarilla en la calle Fernández Morán.

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Afortunadamente, más allá de los daños materiales, no se registraron heridos de consideración en ninguno de los numerosos avisos atendidos durante la noche.