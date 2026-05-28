La ORA de Avilés suma ya más de 500 tarjetas de residentes actualizadas
El Ayuntamiento mantendrá la campaña informativa hasta el 30 de junio para completar la adaptación de los distintivos
Más de la mitad de las tarjetas de la ORA para residentes de Avilés ya han sido renovadas desde que el Ayuntamiento puso en marcha la campaña informativa para adaptar los distintivos a las nuevas tarifas, en vigor desde el 14 de mayo. En estas dos semanas se han expedido ya más de 500 nuevos distintivos y el Consistorio confía en seguir aumentando esa cifra, hasta alcanzar la regularización completa.
El plazo para actualizar las tarjetas seguirá abierto hasta el 30 de junio, después de que se concediera una moratoria de mes y medio desde la aprobación de las nuevas tarifas. La renovación puede realizarse a través del portal habilitado por la concesionaria en oraaviles.com, de forma presencial en la oficina de Dornier, en la calle Palacio Valdés 7, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, o por correo electrónico solicitando carta de pago bancario.
Dentro de la campaña, los controladores de la ORA están colocando folletos informativos en las lunas de los vehículos estacionados en la zona verde para residentes, y también se enviará información por correo electrónico. Para los residentes existen dos modalidades: la renovación del pago realizado en 2025, con una tarifa de 0,15 euros al día hasta el 14 de mayo y de 0,20 euros diarios desde el 15 de mayo hasta final de año; y los nuevos distintivos con pago anual, a razón de 0,20 euros al día desde la fecha de solicitud hasta el 31 de diciembre. Sobre estas cantidades se aplican las bonificaciones previstas para vehículos CERO y ECO.
En cuanto a la zona azul, el tiempo máximo de estacionamiento continúa siendo de dos horas, con una tarifa de 1,50 euros, que el Ayuntamiento destaca como la más barata entre las tres principales ciudades asturianas, frente a los 1,90 euros de Gijón y los 1,80 de Oviedo. Las tarifas se mantienen congeladas hasta el minuto 58, la franja en la que se concentra la mayor parte de los estacionamientos, y a partir de ahí se aplican incrementos mínimos para favorecer la rotación de vehículos. La zona naranja no cambia sus precios ni su tiempo máximo, mientras que la anulación del ticket podrá abonarse hasta dos horas después, con una tarifa de 6 euros.
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