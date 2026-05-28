El Palacio de Camposagrado de Avilés se convierte en la "París Fashion Week" de la inclusión: "Con estas actividades se puede educar a los niños en la diversidad"

El Palacio de Camposagrado de Avilés viajó a la Paris Fashion Week durante la tarde de este jueves, pero en su versión más inclusiva. Alrededor de 15 niñas del Consejo de Infancia y Adolescencia desfilaron en el hall del edificio histórico para "concienciar sobre la realidad de las personas con discapacidad". El evento, organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Avilés y Comarca (DIFAC), sirvió como acto reivindicativo por el Día de Avilés hacia la Inclusión. "Buscamos la igualdad en los comercios y en los establecimientos de comida y bebida", afirma su vicepresidente, Jesús Martín Ibáñez.

María Gutiérrez con el mono a cuadros llevando a Alicia Menéndez en la silla de ruedas. / Luisma Murias

Algunas de las niñas salieron a la pasarela en silla de ruedas e incluso se atrevieron a ir solas, empujándose a ellas mismas: "Este desfile inclusivo es la oportunidad para que los jóvenes se pongan en nuestro lugar". María Blanco era la madre de una de las modelos, que presenciaba el desfile junto al público: "Estoy fascinada, porque con estas cosas se puede educar a los niños en la diversidad. Es maravilloso poder inculcarles estos valores, es una oportunidad espectacular para que sepan lo que viven las personas con discapacidad física".

Julia Menéndez llevando en silla de ruedas a Valeria Nevado. / Luisma Murias

Además, educar en la diversidad es algo muy importante, resaltaron: "Es una verdadera pena que no todos los niños se puedan inculcar en este tipo de proyectos para que se conciencien sobre esta realidad". Desde el Espacio Joven de Avilés, la compañía teatral El Caso Villar aportó el toque artístico al desfile con interpretaciones improvisadas. Veinte de sus integrantes llegaron al Palacio de Camposagrado junto a sus formadores, Mario Villar y Patricia Caso, con la ilusión de actuar por primera vez en improvisación: "Llevamos trabajando las actuaciones desde octubre y nuestro objetivo es dinamizar el desfile".

Tienen muy claro la importancia del teatro para este tipo de iniciativas: "En sí mismo, el teatro es un mecanismo de comunicación que llega a todas las personas. No es lo mismo hablar sobre un tema, que verlo y meterse en el papel". Pero sobre todo, lo que más impresiona es que "somos un grupo de jóvenes que defendemos este tipo de causas", asegura Villar.

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Las niñas vistieron ropa y complementos cedidos por Modas Letizia y Complementos Gardenia, todo elegido por las mismas modelos. Entre desfile y desfile, los actores y actrices interpretaron el día a día de las personas con discapacidad física: "Con circunstancias reales y ficticias y desde barreras como una baldosa hasta citas en Tinder, enseñamos la realidad de este colectivo".