El arte llena la Casa de Cultura para hablar de salud con los jóvenes de Avilés

La Casa de Cultura de Avilés se llenó este viernes de teatro, música y exposiciones para hablar de salud con los jóvenes. Cerca de 200 alumnos participaron en la clausura del programa municipal "Promoción de la Salud en Centros Educativos. Arte y Salud", impulsado por la Concejalía de Ciudad Saludable dentro del Programa de Salud Municipal 2025/2026.

La iniciativa, dirigida a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, aborda la promoción de hábitos saludables, el fomento del trato igualitario y la prevención de conductas de riesgo entre adolescentes. En la jornada participaron alumnos de ocho centros educativos del municipio, que mostraron su trabajo a través de diferentes propuestas artísticas.

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La concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, destacó que el programa permite trabajar con el alumnado "de forma directa" y con la mejora de la convivencia en las relaciones juveniles. La edil subrayó además que las actividades se han desarrollado utilizando "herramientas relacionadas con la creatividad y el arte" como vehículo para transmitir estos mensajes.