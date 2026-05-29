El arte llena la Casa de Cultura para hablar de salud con los jóvenes de Avilés
Unos 200 alumnos de ocho centros educativos clausuran el programa municipal en un acto con la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra
La Casa de Cultura de Avilés se llenó este viernes de teatro, música y exposiciones para hablar de salud con los jóvenes. Cerca de 200 alumnos participaron en la clausura del programa municipal "Promoción de la Salud en Centros Educativos. Arte y Salud", impulsado por la Concejalía de Ciudad Saludable dentro del Programa de Salud Municipal 2025/2026.
La iniciativa, dirigida a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, aborda la promoción de hábitos saludables, el fomento del trato igualitario y la prevención de conductas de riesgo entre adolescentes. En la jornada participaron alumnos de ocho centros educativos del municipio, que mostraron su trabajo a través de diferentes propuestas artísticas.
La concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, destacó que el programa permite trabajar con el alumnado "de forma directa" y con la mejora de la convivencia en las relaciones juveniles. La edil subrayó además que las actividades se han desarrollado utilizando "herramientas relacionadas con la creatividad y el arte" como vehículo para transmitir estos mensajes.
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