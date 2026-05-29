Podemos Avilés denuncia el incumplimiento de medidas contra las altas temperaturas en colegios por parte del Ayuntamiento
La formación reclama adaptar los centros educativos al cambio climático y critica el retraso del Consistorio en aplicar las actuaciones acordadas en los presupuestos
M. O.
Podemos Avilés ha denunciado la poca preparación de las aulas en los colegios de la ciudad para combatir la situación de calor y critican el incumplimiento por parte del Ayuntamiento para poner solución a esta problemática. "En el acuerdo presupuestario para este año se incluyó alguna medida en este sentido, que no se están cumpliendo y que ya llegan tarde", critica la formación. Las altas temperaturas sufridas a lo largo de la semana son "una consecuencia directa del cambio climático y de la falta de planificación".
Por eso, piden medidas para que no vuelva a suceder algo igual: "Ya incluimos en el acuerdo presupuestario medidas en esta línea y continuaremos exigiendo adaptar los centros educativos, Escuelines y centros municipales a estas nuevas condiciones".
El portavoz de la formación, David García, subraya que "lo que está ocurriendo en Avilés no es una anécdota" y que el cambio climático es "una realidad a la que nos debemos adaptar". De esta manera, reprocha la actitud de los negacionistas: "Negar el cambio climático, como siguen haciendo algunos partidos de derechas, no hace que desaparezca, sino que empeoren sus consecuencias. Las administraciones tienen la obligación de anticiparse y proteger a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables".
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