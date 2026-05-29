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Podemos Avilés denuncia el incumplimiento de medidas contra las altas temperaturas en colegios por parte del Ayuntamiento

La formación reclama adaptar los centros educativos al cambio climático y critica el retraso del Consistorio en aplicar las actuaciones acordadas en los presupuestos

David García, portavoz de Podemos.

David García, portavoz de Podemos. / Mara Villamuza

M. O.

Podemos Avilés ha denunciado la poca preparación de las aulas en los colegios de la ciudad para combatir la situación de calor y critican el incumplimiento por parte del Ayuntamiento para poner solución a esta problemática. "En el acuerdo presupuestario para este año se incluyó alguna medida en este sentido, que no se están cumpliendo y que ya llegan tarde", critica la formación. Las altas temperaturas sufridas a lo largo de la semana son "una consecuencia directa del cambio climático y de la falta de planificación".

Por eso, piden medidas para que no vuelva a suceder algo igual: "Ya incluimos en el acuerdo presupuestario medidas en esta línea y continuaremos exigiendo adaptar los centros educativos, Escuelines y centros municipales a estas nuevas condiciones".

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El portavoz de la formación, David García, subraya que "lo que está ocurriendo en Avilés no es una anécdota" y que el cambio climático es "una realidad a la que nos debemos adaptar". De esta manera, reprocha la actitud de los negacionistas: "Negar el cambio climático, como siguen haciendo algunos partidos de derechas, no hace que desaparezca, sino que empeoren sus consecuencias. Las administraciones tienen la obligación de anticiparse y proteger a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables".

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