Avilés refuerza con más de un millón de euros las ayudas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda

Más de un millón de euros para intentar que las dificultades económicas no acaben convirtiéndose en un problema de vivienda. El Ayuntamiento de Avilés convocó este viernes una nueva edición de las ayudas a la garantía habitacional, un programa dotado con 1.020.000 euros y dirigido a apoyar a familias y personas con problemas para afrontar gastos básicos vinculados a su hogar.

La convocatoria, impulsada por la Concejalía de Vivienda, se divide en tres líneas principales: ayudas al alquiler, con 530.000 euros; a la garantía energética, con 340.000 euros; y a propietarios de vivienda, con 150.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá este lunes, 1 de junio, tras la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Los plazos variarán en función de la modalidad. Las ayudas para propietarios podrán solicitarse hasta el 31 de julio, mientras que las destinadas al alquiler y a la garantía energética permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre. Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de la Fundación San Martín, en la calle El Balandro, o por cualquiera de los medios previstos en la normativa administrativa.

Una de las principales novedades de este año afecta a las ayudas al alquiler. El límite de ingresos para poder optar a ellas se amplía, al pasar el índice sobre el IPREM del 1,2 al 1,5, con el objetivo de llegar a un mayor número de beneficiarios. Además, se simplifica la documentación bancaria. Ya no será obligatorio presentar la ficha de acreedores firmada y sellada por la entidad, sino que bastará con una libreta de ahorro u otro documento que acredite la titularidad de la cuenta.

La concejala de Vivienda, Ana Solís, defendió que el objetivo municipal es ofrecer una respuesta "útil, ágil y cercana" a la ciudadanía. "La vivienda es un derecho básico y desde la Concejalía de Vivienda seguimos trabajando para que ninguna persona o familia quede atrás por dificultades económicas sobrevenidas", señaló la edil, que enmarca estas ayudas como una herramienta para combatir la vulnerabilidad residencial.

Las ayudas a propietarios cubrirán tanto cuotas hipotecarias como recibos de comunidad. En el primer caso, la subvención alcanzará el 50% de la cuota durante doce meses, con un máximo de 1.100 euros, siempre que la mensualidad no supere los 450 euros. Para los gastos de comunidad, la ayuda cubrirá el 100% del importe, hasta 265 euros anuales.

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La línea de garantía energética se destina al pago de recibos de luz, gas y agua, así como al reenganche del suministro, con un límite de 400 euros al año. Por su parte, las ayudas al alquiler cubrirán el 50% de la renta mensual, hasta 150 euros al mes por vivienda, o 180 euros en el caso de familias con hijos a cargo. En todos los casos, el programa exige cumplir requisitos de empadronamiento, ingresos y estar al corriente de las obligaciones con las administraciones.