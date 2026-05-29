El bonito del norte calienta motores: Avilés se prepara para la subasta del pescado del verano

El bonito del norte calienta motores.Avilés se prepara para la subasta del primer bonito de la temporada descargada en Asturias y que goza de la etiqueta “Pescado de confianza”, bajo el paraguas de calidad “Alimentos del Paraíso natural". Si bien, este año ya ha habido descargas en Galicia como informó LA NUEVA ESPAÑA, primero en Vigo y después en Burela, donde el “Gure Fátima” vendió esta semana 2.100 kilos a algo más de 8 euros de media (por kilo), los primeros ejemplares todavía no han llegado a las pescaderías asturianas.

Actualmente hay una treintena de barcos en las inmediaciones de las Azores esperando que “pique” el preciado manjar de verano. La flota partió hace ya días en busca del preciado túnido como contó este periódico. El año pasado la costera fue muy madrugadora: por estas fechas ya estaba estrenada y había ejemplares descargados en Avilés en las pescaderías. Fue Enrique Zabaleta, patrón del “Goinkale”, el primero en descargar bonitos en Avilés. Era un 12 de mayo. Entonces se pagó por el “campanu” del verano 120,2 euros. Una cifra elevada pero lejos del récord alcanzado en 2023, que se pagó a 370 euros por kilo de bonito del norte en primer venta.

Este año la costera se está haciendo esperar más que en los últimos años, aunque aún es pronto para aventurar cómo se desarrollará. Entre los pescadores nadie se atreve a pronunciarse. Sí coinciden en que el bonito está lejos, y que eso supone este año un gasto de gasoil por encima al de años atrás por el aumento del precio del combustible derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

La de 2025 fue la mejor costera de bonito del norte de los últimos diez años pese a que el sector decidió dar por terminada la campaña en octubre aún con cuota disponible. La razón que esgrimieron entonces: las capturas se localizaban ya lejos del Cantábrico, con alguna excepción en el Golfo de Vizcaya, y predominaban los llamados "monos", bonitos de hasta tres kilos de peso.

Cualidades culinarias

El bonito del norte es muy apreciado por sus cualidades culinarias y por la diversidad de recetas que existen para su disfrute, en especial en Asturias. Como buen pescado azul, es bajo en grasas saturadas y conserva un alto contenido en Omega 3, uno de los elementos para combatir el colesterol, como recuerdan desde la Nueva Rula de Avilés, que apuntan en su web: “Estamos ante un producto que, desde antaño, representa para el sector pesquero de la cornisa cantábrica, tanto extractivo como comercializador, el sustento de miles de familias en esta época del año”.

Arte de pesca selectivo

La mayor parte de la flota -también hay de tanqueo- que se dedica a la pesquería de bonito del norte y que habitualmente desembarca sus capturas en el puerto de Avilés realiza la faena de pesca con el arte denominado “curricán” o “cacea”, que consiste en lanzar por los costados de la embarcación varias líneas con señuelos que imitan a un pequeño pulpo o calamar, para pescar los bonitos uno a uno. Es el arte de pesca más selectivo que existe y permite un esmerado cuidado del producto, preservando todas las cualidades culinarias de la especie. Además, cuando las capturas se desembarcan en las instalaciones de Conde de Guadalhorce el mantenimiento de la cadena de frio y los controles sanitarios, están totalmente garantizados, gracias a los sistemas de gestión implantados en la instalación.